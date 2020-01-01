الدوري الأوروبي | آرسنال يعبر دوندالك بثلاثية ونابولي يتخطى سوسييداد بصعوبة

انتصار سهل للمدفعجية في الجولة الثانية لدور المجموعات

نجح فريق آرسنال في العودة مرة أخرى للانتصارات، بعد الفوز على فريق دوندالك الأيرلندي بثلاثية نظيفة، في الجولة الثانية لدور المجموعات من الدوري الأوروبي.

آرسنال تلقى الهزيمة الثالثة له بالدوري الإنجليزي هذا الأسبوع، بالخسارة أمام ليستر سيتي على أرضه ووسط جماهيره بملعب الإمارات.

المدرب ميكيل أرتيتا دخل اللقاء طامحاً في الفوز، من أجل تصحيح الأوضاع قبل مواجهة مانشستر يونايتد الأسبوع القادم.

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المدفعجية فازوا بسهولة كبيرة على الضيف الأيرلندي، حيث امتلك الفريق الاستحواذ في أغلب فترات المباراة، وسط استسلام كبير من دوندالك.

الهدف الأول جاء عن طريق المهاجم الشاب إدوارد نكيتياه، وأضاف ريس نيلسون الثاني قبل نهاية الشوط الأول بلحظات.

وفي الشوط الثاني تمكن نيكولاس بيبي من تسجيل الثالث لآرسنال، من تسديدة متقنة بقدمه اليمنى داخل منطقة الجزاء.

النتيجة تضع آرسنال في المركز الأول بـ6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، ثم مولده في المركز الثاني ب6 نقاط، وفي المركزين الثالث والرابع يأتي كل من رابيد فيينا ودوندالك بلا نقاط.

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وفي مباريات أخرى تعادل روما مع سسكا صوفيا بدون أهداف، وفاز نابولي بهدف نظيف على مضيفه الإسباني ريال سوسييداد، وخسر ليفركوزن من سلافيا براج بنفس النتيجة.