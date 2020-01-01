الدوري الأوروبي | ميلان يسحق سبارتا براج وتوتنهام يسقط في بلجيكا

زلاتان إبراهيموفيتش يهدر ركلة جزاء في فوز الروسونيري

واصل فريق ميلان الإيطالي، نتائجه المميزة على كل المستويات، بعد الفوز على سبارتا براج التشيكي بثلاثية نظيفة، في الجولة الثانية لدور المجموعات من الدوري الأوروبي.

ميلان يعيش أفضل فتراته منذ فترة طويلة، بسبب الانتصارات المستمرة للفريق، تحت قيادة المدرب ستيفانو بيولي والمهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

المهمة لم تكن صعبة على الروسونيري للفوز على براج، حيث سجل براهيم دياز الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 24 من زمن اللقاء.

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الفرصة أتيحت لإبراهيموفيتش من أجل تسجيل الهدف الثاني لفريقه، لكنه أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 36.

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رافائيل لياو سجل الثاني لميلان في الدقيقة 57 ببداية الشوط الثاني، قبل أن يختتم ديوجو دالوت الثلاثية للفريق الإيطالي في الدقيقة 66.

النتيجة تضع ميلان على صدارة المجموعة الثامنة بـ6 نقاط، ثم ليل في المركز الثاني بـ4 نقاط بعد التعادل مع سلتيك صاحب المركز الثالث بنتيجة 2/2، ثم سبارتا براج بدون أي نقاط.

وعلى جانب آخر تعرض توتنهام لهزيمة صادمة أمام نظيره البلجيكي رويال أنتويرب بهدف دون رد، في إطار منافسات المجموعة العاشرة.

الهدف الوحيد جاء عن طريق ليور ريفايلوف، ليعود الفريق اللندني للسقوط مرة أخرى مع المدرب جوزيه مورينيو، بوجود الويلزي جاريث بيل في التشكيل الأساسي.

الخسارة تجعل توتنهام في المركز الثاني بـ3 نقاط، بالتساوي مع لاسك الثالث بفارق الأهداف، بينما يحتل فريق أنتويرب الصدارة بـ6 نقاط.

وفي مباريات أخرى فاز فياريال على كاراباج 3/1، وليستر سيتي على آيك أثينا 2/1 وتغلب هوفنهايم على جينت بنتيجة 4/1.