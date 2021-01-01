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الدوري الأوروبي | مانشستر يونايتد يكتسح ريال سوسييداد وتعادل محبط لميلان

علي سمير
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Bruno Fernandes Real Sociedad Manchester United Europa League
Getty Images
مرحلة الذهاب من دور الـ32 بلا مفاجآت حتى الآن

اقترب فريق مانشستر يونايتد من التأهل إلى دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، بعد التغلب على ريال سوسييداد الإسباني برباعية نظيفة.

يونايتد دخل هذه البطولة، بعد احتلاله المركز الثالث وخروجه من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، ليدخل المسابقة طامحًا في التعويض.

المباراة أقيمت على ملعب أليانز أرينا في مدينة تورينو الإيطالية بدلًا من إسبانيا، وذلك بسبب ضوابط السفر من وإلى المملكة المتحدة.

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المدرب أولي جونار سولشاير قرر الاعتماد على دين هندرسون كحارس مرمى، وأمامه آرون بيساكا، هاري ماجواير، إريك بايي وأليكس تيليس.

وفي خط الوسط لعب سكوت مكتوميناي وفريد وبرونو فيرنانديش، وفي الهجوم ميسون جرينوود ودانييل جيمس وماركوس راشفورد.

البداية كانت بهدف عن طريق برونو فيرنانديش في الدقيقة 27 من عمر اللقاء، بمساعدة زميله الإنجليزي ماركوس راشفورد صانع الهدف.

ومع بداية الشوط الثاني أحرز فيرنانديش الهدف الثاني له ولفريقه ليؤمن الفوز، قبل أن يتمكن راشفورد من إحراز الثالث بالدقيقة 65 واختتم جيمس الرباعية بالدقيقة 91.

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Red Star Milan Europa League

وعلى جانب آخر فشل ميلان في اجتياز عقبة مضيفه ريد ستار الصربي، حيث اكتفى بالتعادل 2/2 رغم تقدمه بهدفين دون رد في البداية..

رادوفان بانكوف سجل الأول لميلان بالخطأ في مرماه، بينما سجل تيو هيرنانديز الثاني للروسونيري بالدقيقة 61، قبل أن تنقلب الأمور تمامًا في اللحظات الأخيرة بتعادل الفريق الخصم.

Dzeko Spinazzola - Braga Roma - Europa League

وأما روما الإيطالي فقد فاز كذلك خارج ملعبه أمام سبورتينج براجا البرتغالي بهدفين دون رد أحرزهما إدين دجيكو وبورخا مايورال.

توتنهام نجح في الفوز كذلك على وولفسبيرجر النمساوي بنتيجة 4/1، حيث سجل جاريث بيل ولوكاس مورا وسون هيونج مين وكارلوس فينيسيوس رباعية الفريق الإنجليزي.

وفي مباريات أخرى تعادل ليستر سيتي مع سلافيا براج 0/0، وفاز يانج بويز على ليفركوزن بنتيجة 4/3 وتخطي دينامو زغرب مضيفه كراسنودار بنتيجة 3/2.

 

 

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