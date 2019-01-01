الدوري الأوروبي .. مانشستر يونايتد يقتل ألكمار برباعية في عشر دقائق

مانشستر يونايتد يحقق فوزاً عريضاً على ضيفه ألكمار

استطاع مانشستر يونايتد حسم مباراته مع ألكمار الهولندي، برباعية نظيفة في ختام مباريات دور المجموعات للدوري الأوروبي.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الشياطين الحمر إلى النقطة 13 في صدارة مجموعتهم، بينما يتجمد رصيد ألكمار عند النقطة التاسعة في المركز الثاني.

شوط المباراة الأول، كان هادائاً وانتهى بالتعادل السلبي دون أي خطورة حقيقية على أي من المرميين مع سيطرة من أصحاب الأرض.

ومع بداية الشوط الثاني، تمكن أصحاب الأرض من فرض سيطرتهم وإنهاء المباراة في عشر دقائق، إذ افتتح أشلي يونج التسجيل في الدقيقة 53، بتسديدة قوية بعد عرضية أرضية من الجانب الأيسر تسكن الشباك.

وفي الدقيقة 58، سجل الشاب جرينوود، هدف فريقه الثاني بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وسط اعتراضات من لاعبي ألكمار على الحكم للمطالبة باحتساب ركلة حرة.

وبعد أربع دقائق، توغل جرينوود إلى منطقة جزاء ألكمار، وحصل على ركلة جزاء تقدم لها خوان ماتا ووضعها ببراعة في الشباك.

وبعد دقيقتين فقط من الهدف الثاني، وصلت الكرة إلى جرينوود على مشارف منطقة الجزاء من الجانب الأيمن، يتوغل بها ويراوغ الدفاع ثم يسددها أرضية في الشباك.

وجاء الرد الأول من الضيوف، بعد الهدف الرابع بدقيقتين، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء حولها الحارس روميرو إلى ركنية وتمر بعد ذلك بسلام على الشياطين.