الدوري الأوروبي .. مانشستر يونايتد يحقق الفوز خارج أرضه وروما يعزز صدارته

نهاية النصف الأول من مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بالدوري الأوروبي

خطف مانشستر يونايتد ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على حساب بارتيزان، في الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي.

وتغلب الشياطين الحمر على بارتيزان بهدف دون رد، سجله أنتوني مارسيال من علامة قبل نهاية الشوط الأول بدقائق.

ولحساب المجموعة ذاتها، تمكن ألكمار من الفوز على أستانا بستة أهداف دون رد، ليرتفع رصيده إلى النقطة الخامسة في المركز الثاني خلف مانشستر المتصدر بسبع نقاط.

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وفي المجموعة قبل الأخيرة تعادل روما مع بوروسيا مونشنجلادباخ بهدف لكل فريق، ليعتلي صدارة المجموعة بخمس نقاط، وفي المركز الثاني باشاك شهير بأربع نقاط بالتساوي مع وولفسبيرجر، ويتذيل جلادباخ المجموعة بنقطتين.

وتمكن سبورتينج براجا من تحقيق الفوز على حساب بشكتاش التركي بهدفين لهدف، وبالنتيجة ذاتها وفي نفس المجموعة استطاع ولفرهامبتون الفوز على سلوفان براتيسلافا.

وبتلك النتائج يرتفع رصيد براجا إلى النقطة السابعة في صدارة المجموعة، وفي المركز الثاني ولفرهامبتون بست نقاط، وثالثاً يحل سلوفان براتيسلافا بأربع نقاط، ويتذيل بشكتاش المجموعة دون أي نقطة.

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وانفرد يونج بويز صدارته لمجموعته بعد فوزه على فينورد بهدفين دون رد، وتعادل بورتو مع رينجرز بهدف لكل فريق.

وصل يونج بويز إلى النقطة السادسة في صدارة المجموعة، وفي المركز الثاني رينجرز بفارق الأهداف عن بورتو صاحب المركز الثالث، ويتذيل فينورد المجموعة بثلاث نقاط.