الدوري الأوروبي .. مانشستر يونايتد يتأهل رسمياً إلى الدور القادم بعد ثلاثية بارتيزان

مانشستر يونايتد أول المتأهلين من المجموعة الأخيرة

حقق مانشستر يونايتد، فوزاً عريضاً على حساب بارتيزان الصربي بثلاثة أهداف دون رد، في إطار مباريات الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي.

وبهذه النتيجة ضمن مانشستر يونايتد تأهله إلى الدور القادم من البطولة بعد الوصول إلى النقطة العاشرة من جدول الترتيب في الصدارة وبفارق نقطتين عن ألكمار الهولندي، بينما يحل بارتيزان في المركز الثالث بست نقاط.

جرينوود افتتح التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 22 بعد استلامه عرضية أرضية من راشفورد، داخل منطقة الجزاء ثم سددها المهاجم الشاب في المرمى.

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وفي الدقيقة 33 استغل المهاجم الفرنسي، الخطأ الدفاعي للضيوف، وتوغل إلى منطقة جزاء بارتيزان وضعها في الشباك.

ومع مطلع الشوط الثاني، وبعد أربع دقائق بعد عرضية من الجانب الأيمن، تصل الكرة إلى أشلي يونج الذي يهيئها إلى ماركوس راشفورد وبدوره يضعها يسارية قوية في الشباك.