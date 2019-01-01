الدوري الأوروبي | جرينوود يقود مانشستر يونايتد للفوز على أستانا

بداية جيدة للشياطين الحمر..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب مانشستر يونايتد على ضيفه أستانا بهدف نظيف في مستهل دور المجموعات للدوري الأوروبي على ملعب أولد ترافورد.

بدأ الشياطين الحمر بكل من: روميرو – دالوت – جونز – توانزيبي – روخو – ماتيتش – جوميز – فريد – جرينوود – راشفورد – شونج

فيما دفع الضيف الكازاخستاني بكل من: إريك – روكافينا – بوستنيكوف – توماسيفيتش – شومكو – توماسوف – مايفسكي – سيمونوفيتش – سيجوجونسون – روتاريو – مورتازاييف

سيطر يونايتد على المباراة بشكل كامل، حيث بدأت المحاولات الخطرة في الدقيقة الثالثة بتسديدة من فريد ارتطمت بالعارضة، تلاه ماركوس راشفورد في الدقيقة 12 بتسديدة تصدى لها الحارس.

وفي الدقيقة 21 أطلق راشفورد محاولة مجددة تصدى لها الحارس نيرناد إريك، في شوط أول انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 59 سدد فريد مجدداً ليحولها الحارس إلى ركنية، فيما أتت أخطر فرص الضيوف في الدقيقة 61 بتوقيع دورين روتاريو، لتمر بجوار القائم.

وفي الدقيقة 68 بدأ أولي جونار سولشار مدرب يونايتد تبديلاته بنزول خوان ماتا وجيسي لينجارد بدلاً من تاهيت شونج وأنخيل جوميز.

أخيراً في الدقيقة 73 أتى الهدف بعد تسديدة رائعة من ميسون جرينوود، ثم اختتم سولشار تبديلاته في الدقيقة 78 بنزول آشلي يونج بدلاً من ماركوس روخو.

ختاماً ارتطمت تسديدة لينجارد بالقائم، ليفرض يونايتد سيطرته على المجموعة مبكراً، بعد تعادل ألكمار وبارتيزان 2-2.