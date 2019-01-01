الدوري الأوروبي| تشيلسي يلحق بآرسنال إلى النهائي بركلات الترجيح

إنجلترا تحتكر النهائيات الأوروبية..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تأهل تشيلسي إلى نهائي الدوري الأوروبي عقب فوزه على أينتراخت فرانكفورت بركلات الترجيح 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي لإياب نصف النهائي بالتعادل 1-1.

البداية أتت في الدقيقة 14 بتسديدة من داني دا كوستا حولها كيبا إلى ركنية، تلاه أوليفييه جيرو في الدقيقة 23 بمحاولة تصدى لها كيفن تراب.

وفي الدقيقة 28 أتى الهدف الأول بواسطة روبن لوفتس تشيك، بعد تمريرة من إيدين هازارد، لينهي الشوط الأول بتقدم البلوز.

وفي الدقيقة 49 أتى التعادل لفرانكفورت بواسطة لوكا يوفيتش، لتبدأ تبديلات ماوريتسيو ساري في الدقيقة 62 بنزول بيدرو رودريجيز بدلاً من ويليان.

وفي الدقيقة 70 حل جوناثان دي جوزمان على حساب سيباستيان روده، فيما أتى دافيدي زاباكوستا بدلاً من أندرياس كريستنسن في الدقيقة 74.

وفي الدقيقة 86 حل روس باركلي على حساب لوفتس تشيك، فيما تصدى تراب لفرصة خطيرة من جيرو في الدقيقة 88، ليقود الفريقان إلى الوقت الإضافي، بعد ثواني من نزول سيباستيان هولر على حساب أنتي ريبيتش.