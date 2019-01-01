الدوري الأوروبي .. تأهل إشبيلية واشتعال باقي المجموعات

مجموعات الدوري الأوروبي تشتعل بعد الجولة الرابعة من دور المجموعات

انتهت مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات للدوري الأوروبي، والتي شهدت تأهل إشبيلية إلى الدور القادم في المجموعة الأولى، واشتعال باقي المجموعات.

المجموعة الأولى تصدرها إشبيلية الإسباني برصيد 12 نقطة، بعد فوزه على حساب ديديلانجي، وفي المركز الثاني كلاً من أبويل وكارباج بأربع نقاط لكل فريق.

وفي المجموعة الثانية، تعادل كوبنهاجن المتصدر مع دينامو كييف، وتعادل مالمو مع لوجانو، ليتساوى كوبنهاجن مع دينامو كييف بست نقاط لكل فريق، وفي المركز الثالث مالمو بخمس نقاط ولوجانو نقطتين.

الدوري الأوروبي .. مانشستر يونايتد يتأهل رسمياً إلى الدور القادم بعد ثلاثية بارتيزان

وتصدر بازل المجموعة الثالثة بعشر نقاط بعد الفوز على خيتافي صاحب المركز الثاني بست نقاط، وتغلب كراسنودار صاحب المركز الثالث على طرابزون سبور.

وفي المجموعة الرابعة تفوق سبورتينج لشبونة على روزنبورج، وسقط آيندهوفن أمام لاسك لينز، ليتصدر لشبونة المجموعة بتسع نقاط، بفارق نقطتين عن لاسك لينز وآيندهوفن، وفي المركز الأخير روزنبورج.

أما المجموعة الخامسة تفوق فيها سيلتك صاحب المركز الأول بعشر نقاط على لاتسيو صاحب المركز الثالث بثلاث نقاط، وفاز كلوج صاحب المركز الثاني بتسع نقاط على رين المتذيل بنقطة.

وتعادل فينورد الهولندي أمام يونج بويز، ليصل الأخير إلى النقطة السابعة بينما وصل الفريق الهولندي إلى النقطة الرابعة، وتغلب رينجرز على بورتو، ليصل الفريق الأسكتلندي إلى نقطته السابعة، وبورتو يتجمد رصيد عند أربع نقاط.

روما يسقط في اللحظات الأخيرة أمام مونشنجلادباخ

وتغلب إسبانيول على لودوجوريتس، ليتصدر الفريق الإسباني مجموعته بعشر نقاط، وتعادل فرينكفاروزي مع سسكا موسكو، ليصل الأخير إلى نقطته الأولى في المجموعة ويحتل لودوجوريتس المركز الثاني بست نقاط بفارق نقطة عن فرينكفاروزي صاحب المركز الثالث.

وفي المجموعة قبل الأخيرة، تغلب براجا على بشكتاش ليتصدر الفريق البرتغالي مجموعته بعشر نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن ولفرهامبتون صاحب المركز الثاني بتسع نقاط.