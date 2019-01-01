الدوري الأوروبي | الأرض لا تُنصف أصحابها في ذهاب دور الـ32

متابعة لجميع نتائج مباريات الذهاب لدور الـ32 من الدوري الأوروبي.

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

انتهت مباريات الذهاب من دور الـ32 من الدوري الأوروبي، والتي بدأت من يوم الثلاثاء بفوز فنربخشة التركي على حساب زينيت الروسي بهدف نظيف.

لكن في لقاءات الخميس، لم تقف الأرض مع أًصحابها في أغلب المباريات، فكانت المفاجأة بخسارة أرسنال الإنجليزي أمام باتي بوريسوف البيلاروسي بهدف نظيف.

بينما نجح إنتر في تحقيق فوزًا خارج القواعد بهدف نظيف في لقاء الذهاب أمام رابيد فيينا النمساوي، من ركلة جزاء سجلها الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

وفي ملعب الأوليمبكو، نجح إشبيلية في خطف فوزًا ثمينًا أمام لاتسيو، بهدف نظيف، سجله الفرنسي وسام بن يدر، جاء في الشوط الأول، مستغلاً معاناة لاتسيو من الغيابات بسبب الإصابات.

بينما عاد الفريق الأندلسي ريال بيتيس من بعيد ليحول تأخره بثلاثية مقابل هدف، في الشوط الأول في رين بفرنسا إلى تعادل في الأنفاس الأخيرة بفضل هدفي سيدني ودييجو لاينيز.

وفشل جلطة سراي أمام جماهيره في تحقيق الفوز على بنفيكا البرتغالي، حيث تقدم النسور بهدف من سالفيو بركلة جزاء، وعدل ليونداما النتيجة لصالح الأسود، إلا أن سفيروفيتش خطف الفوز في الدقيقة 64.

وعلى صعيد آخر، عادت خفافيش فالنسيا بانتصار ممتاز من الأراضي الأسكتلندية بهدفين نظيفين، من توقيع تشيرشيف وسوبرانو.

في حين حقق نابولي الفوز بثلاثية مقابل وأهدر عدة فرص لزيادة النتيجة على الأراضي السويسرية أمام زيورخ.

ونجح نشيلسي في تحقيق فوز جيد، ليخرج من أجواء سداسية مانشستر سيتي، بالفوز بهدفين مقابل أمام مالمو السويدي.

تشيلسي لم يعرف طعم الهزيمة خلال آخر 🔟 مباريات في الدوري الأوروبي.



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✔️#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/zK70LhNLTH — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 14, 2019

وفي اليونان، فرض دينامو كييف الأوكراني التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق أمام أولمبياكوس، على الرغم من تقدم أصحاب الأرض بفضل هدف المصري أحمد حسن كوكا.

وتواصلت النتائج الإسبانية الممتازة خارج القواعدة، بفوز فياريال على سبورتينج لشبونة البرتغالي، بهدف نظيف على أرضية ملعب جوزيه ألفالاد.

كما حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق مواجهة شاختار دونيستك الأوكراني الذي خاض ما يقارب 80 دقيقة بعشر لاعبين، أمام إينتراخت فرانكفورت الألماني.

🚨 RESULTS 🚨



😆 Goals

👀 Drama

👏 Comebacks

😮 Shocks



Performance of the night? 🤔#UEL pic.twitter.com/8RarF0DPVz — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 14, 2019

وستكون مباريات الإياب بين جميع الفرق المذكورة، يوم الخميس المقبل، لتحديد هوية الـ16 فريق المتنافسة في ثمن نهائي المسابقة.