الدوري الأوروبي| آرسنال يهزم كاراباج في ليلة عودة كوسييلني

تغلب آرسنال الإنجليزي على ضيفه كاراباج الأذربيجاني بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات بالدوري الأوروبي.

شهدت المباراة أول مشاركة للمدافع الفرنسي لوران كوسييلني مع الجانرز منذ 225 يوماً غابهم بسبب الإصابة. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

جول 50 لعام 2018 | القائمة الكاملة لأفضل اللاعبين في العالم

لوكا مودريتش: من لاجئ إلى الأفضل في العالم

كارتيرون يجتمع مع وليد أزارو وأجايي يواصل التأهيل

Laurent Koscielny starts for Arsenal 🙌

The Frenchman's first appearance for the Gunners in 225 days 🔴

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal vs Qarabag 🇦🇿

🕗 8pm