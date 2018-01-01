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الدوري الأوروبي| آرسنال يهزم كاراباج في ليلة عودة كوسييلني

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اللاعب ينال مشاركته الأولى منذ 225 يوماً..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

تغلب آرسنال الإنجليزي على ضيفه كاراباج الأذربيجاني بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات بالدوري الأوروبي.

 

شهدت المباراة أول مشاركة للمدافع الفرنسي لوران كوسييلني مع الجانرز منذ 225 يوماً غابهم بسبب الإصابة.

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سجل أليكساندر لاكازيت هدف المباراة الوحيد بعد تلقيه تمريرة من صانع الألعاب الألماني مسعود أوزيل.

وفي الدقيقة 61 أجرى الضيوف أول التبديلات بنزول أراز أبدولاييف بدلاً من ميتشيل، فيما أجرى أوناي إيمري مدرب آرسنال تبديله الأول بنزول زيك ميدلي بدلاً من ألكساندر لاكازيت.

وفي الدقيقة 65 أهدر بوكايو ساكا فرصة تسجيل الثاني بالرأس لتمر الكرة فوق العارضة، بينما أجرى الجانرز ثاني التبديلات في الدقيقة 72 بنزول ناتشو مونريال بدلاً من كوسييلني.

أخيراً سجل إدوارد نكيتياه هدفاً تم إلغاؤه بداعي التسلل في الدقيقة 76، ثم خرج مسعود أوزيل ليأتي تشارلي جيلمور بدلاً منه، وتنتهي المباراة بفوز الجانرز 1-0.

بذلك يرفع آرسنال رصيده إلى 16 نقطة في صدارة المجموعة بعد تحقيقه للانتصار الخامس، يليه سبورتينج لشبونة بـ13 نقطة، فيما ودع فورسكلا بولتافا وكاراباج المسابقة ولكل منهما 3 نقاط.

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