الدوري الأوروبي| آرسنال يدك باتي بوريسوف بثلاثية وينتزع التأهل

تغلب آرسنال الإنجليزي على ضيفه باتي بوريسوف البيلاروسي بثلاثة أهداف دون رد في إياب دور الـ32 للدوري الأوروبي.

البداية أتت بهدف عكسي في الدقيقة الرابعة بواسطة زاكار فولكوف، تلاه محاولة ستانيسلاف دراجون في الدقيقة التاسعة للتعويض إلا أنها اصطدمت بالدفاع.

وفي الدقيقة 30 تلقى بيير ايميريك أوباميانج عرضية حولها بالرأس فوق العارضة.

وفي الدقيقة 39 أتى ثاني أهداف الجانرز بواسطة شكودران موستافي برأسية من ركنية لعبها جرانيت تشاكا.

وفي الشوط الثاني تحديداً بالدقيقة 54 أضاع أليكس إيوبي فرصة تسجيل الثالث بعد تصدي الحارس دينيس شيربيتسكي.

وفي الدقيقة 56 ترك لوران كوسييلني موقعه بداعي الإصابة، ليحل سوكراتيس بدلاً مه ويسجل ثاث الأهداف في الدقيقة 60 برأسية من ركنية أخرى لجرانيت تشاكا.

بذلك يقلب آرسنال خسارته للذهاب بهدف نظيف إلى فوز 3-1 بمجموع المباراتين ليتأهل إلى دور الـ16 من المسابقة الأوروبية.