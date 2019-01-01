الدوري الأوروبي| آرسنال يجتاز فالنسيا بثلاثية ذهاباً

نصف الطريق إلى النهائي قد انتهى..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب آرسنال الإنجليزي على ضيفه فالنسيا الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإمارات في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

بدأ آرسنال بتشكيل مكون من: تشيك – موستافي – سوكراتيس – كوسييلني – ميتلاند نايلز – جيندوزي – تشاكا – كولاسيناتش – أوزيل – أوباميانج – لاكازيت

فيما دفع الخفافيش بكل من: نيتو – بيتشيني – جاراي – جابرييل – دياكابي – جايا – سولير – باريخو – رونكاليا – جيديش – رودريجو

البداية أتت بتسديدة من إزيكيل جاراي في الدقيقة 9 مرت فوق العارضة، وفي الدقيقة 11 سجل موكتار دياكابي هدف التقدم لفالنسيا بعد عرضية من رودريجو مورينو.

وفي الدقيقة 15 كاد داني باريخو أن يزيد الفارق بتسديدة تصدى لها بيتر تشيك، وفي الدقيقة 16 تلاه جونزالو جيديش بمحاولة مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 18 صنع بيير ايميريك أوباميانج هدف التعادل ببراعة لألكساندر لاكازيت الذي سجل في الشباك الخالية، ثم عاد لاكازيت ليلاقي عرضية جرانيت تشاكا في الدقيقة 26 ويسجل ثاني الأهداف.

وفي الدقيقة 33 تلقى أوباميانج عرضية أخرى من تشاكا، ولكن مرت تسديدته فوق العارضة لينتهي الشوط الأول بتقدم آرسنال 2-1.

في الدقيقة 58 أطلق ماتيو جيندوزي تسديدة قوية اصطمت بالدفاع، ليغادر الملعب ويحل لوكاس توريرا بدلاً منه في أول تبديلات أوناي إيمري مدرب آرسنال.

نشط هجوم الجانرز في تلك الفترة ليحاول لاكازيت متابعة كرة ولكن يتصدى لها نيتو ببراعة في الدقيقة 67، وفي الدقيقة 68 سدد لاكازيت مجدداً لتتحول الكرة إلى ركنية.

وفي الدقيقة 71 أجرى مارسيلينو تبديلين بنزول كيفن جاميرو ودانييل فاس بدلاً من جونزالو جيديش وكارلوس سولير.

وفي الدقيقة 73 أرسل باريخو كرة لجاميرو ولكن تسديدة الأخير انتهت بتصدي بيتر من بيتر تشيك إلى الركنية.

أجرى إيمري تبديله الثاني في الدقيقة 75 بنزول هنريك مخيتاريان على حساب مسعود أوزيل، ثم اختتمهم بنزول ناتشو مونريال بدلاً من لوران كوسييلني في الدقيقة 82.

على الناحية الأخرى اختتم فالنسيا تبديلاته بنزول سانتي مينا بدلاً من رودريجو في الدقيقة 89، فيما اقتنص أوباميانج ثالث الأهداف في الدقيقة 91 بعد عرضية من سياد كولاسيناتش، ليضع الجانرز قدماً في نهائي المسابقة انتظاراً لنتيجة إياب الخميس المقبل في ملعب "المستايا".