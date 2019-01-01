دورتموند يستغل تعثر بايرن بخماسية في شباك أوجسبورج

بداية جيدة لدورتموند في الجولة الافتتاحية للدوري الألماني

نجح فريق بوروسيا دورتموند، في انتزاع أول 3 نقاط له بالدوري الألماني هذا الموسم، بعد الفوز على أوجسبورج بخمسة أهداف مقابل هدف.

دورتموند لعب المباراة بقيادة مدربه لوسيان فافر، حيث اعتمد على مارفين هيتز كحارس مرمى، وأمامه لوكاس بيتشيك، مانويل أكانجي، ماتس هوملز ونيكو تشولز.

وبخط الوسط تواجد أكسيل فيتسل بجوار جوليان فايجل، ومن أمامهم ماركو رويس، وثلاثي هجومي باكو ألكاسير، ثورجان هازارد وجادون سانشو.

البداية كانت لصالح أوجسبورج بهدف مبكر من فلوريان نيديريتشنير في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء، ليضع أصحاب الأرض في ورطة.

دورتموند لم يحتاج وقتاً طويلاً للعودة، حيث أحرز ألكاسير هدف التعادل بالدقيقة الثالثة ليصحح الأوضاع لفريق.

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الشوط الثاني شهد ثلاثية أخرى لصالح دورتموند، أحرزها جادون سانشو وماركو رويس وألكاسير في الدقائق 51، 57 و59.

وقبل نهاية المباراة بـ8 دقائق أكمل جوليان براندت الخماسية لصالح فريقه، لينتهي اللقاء بفوز ساحق لأصحاب الأرض

الفوز يضع دورتموند على صدارة الدوري الألماني بـ3 نقاط، مستغلاً تعادل منافسه الأشرس بايرن ميونيخ مع هيرتا برلين أمس الجمعة.