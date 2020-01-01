"الدوري الألماني تحول لكأس أفريقيا" تعليق عنصري يقيل عضو ماينتس

واقعة سيئة للغاية..

واقعة عنصرية جديدة في كرة القدم، ولكن هذه المرة في ألمانيا، وبالتحديد في نادي ماينتس ، عندما أرسل أحد أعضاء الجمعية العمومية استقالته بسبب "كثرة اللاعبين الأفارقة داخل فريقه".

العنصرية هي حديث العالم في الأسابيع الماضية بعد واقعة جورج فلويد في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تسببت في مظاهرات بكل أرجاء المعمورة احتجاجًا على ما حدث.

لاعبو كرة القدم في ألمانيا شاركوا في هذه الاحتجاجات ولكن من خلال أرض الملعب، إذ احتفل لاعبو بوروسيا دورتموند وماينتس وغيرهم بأهدافهم بطريقة تضامن واضحة وصريحة مع فلويد وضد العنصرية.

المزيد من الفرق

ورغم ما يُعانيه العالم، عبّر عضو ماينتس الذي لم يُذكر اسمه عن امتعاضه من وجود اللاعبين داكني البشرة في فريقه، مطالبًا بأن تُمنح الفرصة للمواهب الألمانية ومُقدمًا استقالته التي لم يتردد النادي في قبولها على الفور.

العضو كتب رسالة "لم أتمكن من التعرف على هذا النادي، الآن لدي انطباع أنني في كأس أفريقيا وليس البوندسليجا! لست عنصريًا، لدينا 9 لاعبين أفارقة في تشكيلة بداية كل مباراة، ليس هذا فريقي الذي شجعته عبر السنوات".

وتابع "لم يتم منح الفرصة للاعبين الألمان الشباب، أين القيم والعقلية".

بدوره، عقّب النادي على ذلك "تبدأ العنصرية من حيث يتم التعبير عن الأفكار العنصرية وليس عندما يصف الشخص نفسه بأنه عنصري فقط - وهو أمر نادر الحدوث - ".

كما أضاف البيان "الأمر الوحيد الذي يهمنا هو شخص لديه إنسانية ويشاركنا قيمنا، هؤلاء هم من نرحب بهم فقط في مجتمعنا. الاستقالة مقبولة، فمن الواضح أن تفكيرك لا يتناسب مع القيم التي تميز علاقاتنا ومجتمعنا".

الجدير بالذكر أن ماينتس يُعاني وضعًا صعبًا حاليًا في البوندسليجا، حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن المراكز المؤدية للهبوط.