الدوري الألماني بوابته .. راؤول يقترب من تجربته التدريبية الاحترافية الأولى

راؤول وخطوة للأمام..

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني قد بدأ بالفعل المفاوضات مع المدير الفني لنادي ريال مدريد كاستيا راؤول جونزاليس ليكون مديرًا فنيًا لهم بداية من الموسم المقبل.

لاعب منتخب إسبانيا الدولي السابق والهداف الثاني تاريخيًا لريال مدريد والذي قضى بعض الوقت في ألمانيا مع شالكه كلاعب، أصبح على أهبة الاستعداد للعودة إلى الدوري الألماني.

وبخصوص ذلك، علم "جول" أن أسطورة ريال مدريد راؤول الذي عاد مع البلانكوس كمدرب لفريق الكاستيا كمدير فني مطلوب من قبل آينتراخت فرانكفورت ليكون مدربه القادم.

وأضافت المصادر الصحفية الإسبانية أنه جرت محادثات أولية بين النادي الألماني وراؤول وهناك موافقة مبدئية بين الطرفين بالفعل، ولكن تم تعليق المزيد من الاجتماعات حول التفاصيل حتى نهاية الموسم.

حصل المدير الفني الشاب والبالغ من العمر 43 عامًا على مكانة الأيقونة مع ريال مدريد كلاعب، وخرج من صفوف الشباب ليخوض 741 مباراة مع عمالقة الليجا، انتهت في صيف العام 2010.

سجل 323 هدفا في تلك المباريات التي خاضها بقميص النادي الملكي، بينما سجل 44 هدفا في 102 مباراة دولية مع إسبانيا، ليصنع له تاريخًا كبيرًا بين أساطير اللعبة.

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الجدير بالذكر أن راؤول كمدرب قد حقق لقب دوري أبطال أوروبا للشباب الموسم الماضي مع ريال مدريد، حيث كانت المرة الأولى التي يحقق فيها الملكي اللقب منذ إنشاء البطولة.