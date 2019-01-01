الدوري الألماني| بلفوضيل يقود عودة هوفنهايم الكبرى ضد دورتموند

من 3-0 إلى 3-3..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

قلب هوفنهايم تأخره أمام بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف دون رد إلى تعادل بنتيجة 3-3، ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين.

سجل جادون سانشو أول أهداف أصحاب الأرض في الدقيقة 32 بعد تمريرة من بيتشسك.

وفي الدقيقة 43 سجل ماريو جوتزه ثاني الأهداف، لينهي الشوط الأول بتقدم دورتموند 2-0.

مع بداية الشوط الثاني حل إسحاق بلفوضيل بدلاً من أندريه كراماريتش وجيجر بدلاً من ديميراباي.

وفي الدقيقة 66 قتل دورتموند المباراة نظرياً بهدف رافاييل جيريرو بعد تمريرة من جوتزه، ليحل باكو ألكاسير بدلاً من فيليب.

وفي الدقيقة 75 بدأت العودة بهدف بلفوضيل، تلاه كاديرابيك في الدقيقة 83، ثم سجل بلفوضيل ثالث الأهداف في الدقيقة 87.

بذلك يحتل دورتموند الصدارة بـ50 نقطة، بفارق 8 نقاط مؤقتاً عن بايرن ميونيخ الذي يلاقي شالكه الليلة، فيما يحتل هوفنهايم المركز التاسع بـ30 نقطة.