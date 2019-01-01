الدوري الألماني| بايرن ميونيخ يحكم قبضته على الصراع بالفوز على هانوفر

روبن يخوض مباراته رقم 700..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب بايرن ميونيخ على مضيفه هانوفر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين للدوري الألماني.

تقدم البافاري في الدقيقة 27 بهدف روبرت ليفاندوفسكي، بعد عرضية من جوشوا كيميتش.

وفي الدقيقة 40 أضاف ليون جوريتسكا لاعب الوسط ثاني الأهداف، بعد تمريرة حاسمة من الجناح الفرنسي كينجسلي كومان.

ومن ركلة جزاء أو بالآحرى من تسديدة هانوفر الوحيدة على المرمى طوال المباراة، سجل جوناثان دي جيسوس الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 51.

2000 - FC Bayern have conceded their 2000th goal in their #Bundesliga history. Milestone. #FCBH96 pic.twitter.com/J2Z1QJ14Gs — OptaFranz (@OptaFranz) May 4, 2019

كان هذا هو الهدف رقم 2000 الذي يعبر شباك بايرن ميونيخ في تاريخه.

لاحقاً وبسرعة صاروخية، تلقى دي جيسوس مسجل الهدف إنذاراً في الدقيقة 52، تبعه بالثاني في الدقيقة 55 ليغادر أرضية الملعب!

في الدقيقة 71 حل الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري بديلاً لسيرجي جنابري، ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 83 بعد تمريرة حاسمة من كومان.

وفي الدقيقة 76 حل الهولندي آريين روبن على حساب كومان، ليخوض مشاركته رقم 700 إجمالاً مع الأندية ومنتخب هولندا.

بذلك يحلق البافاري بالصدارة بـ74 نقطة، بفارق 5 نقاط عن بوروسيا دورتموند الذي يواجه فيردر بريمن الليلة.