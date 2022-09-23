الدهون تثير خوف جارسيا .. وتحديد موقف جونزاليس من الكلاسيكو

جارسيا يريد الحفاظ على لاعبي النصر

يستعد فريق نادي النصر؛ بقيادة الفرنسي رودي جارسيا، لمواجهة كلاسيكو الاتحاد المقرر لها يوم 2 أكتوبر، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

الدهون تثير خوف جارسيا

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Shahid Shahid

أشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، إلى أن جارسيا حذر لاعبي النصر من زيادة الوزن خلال فترة التوقف الحالية، لكي يكون جميع اللاعبين جاهزين للمشاركة في كلاسيكو الاتحاد.

وأضافت الصحيفة أن جارسيا يخضع اللاعبين إلى اختبارات وقياسات يومية قبل التدريبات، من أجل متابعة الوزن ونس الدهون لدى اللاعبين.

ويرغب جارسيا في الحفاظ على جاهزية لاعبي النصر، استعدادًا لمباراة الكلاسيكو، لكي يتمكن العالمي من تحقيق الانتصار.

جونزاليس يتعرض للإصابة

أكدت الفحوصات الطبية على أن الإسباني ألفارو جونزاليس مدافع نادي النصر، سيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة الكلاسيكو بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وتعرض ألفارو للإصابة خلال تدريبات النصر، بعد احتكاك في الركبة أدى إلى كدمة بسيطة خلال المناورة التي أجراها جارسيا أمام فريق شباب النصر.

وبعد تعرض المدافع الإسباني للإصابة، قرر جارسيا منعه من إكمال المناورة، كي لا تتفاقم عليه قبل أن يخضعه إلى إسعافات أولية وفحوصات طبية.

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