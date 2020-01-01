الدفاع الهش أصبح صلبًا | ريال مدريد يعيد تكرار إنجاز مر عليه 32 عامًا

أرقام مذهلة لريال مدريد في 19 جولة من الليجا

حقق دفاع ريال مدريد ، رقمًا قياسيًا فريدًا لم يسبق أن وصل له النادي الملكي منذ 32 عامًا بعد مرور 19 جولة في الدوري الإسباني .

ريال مدريد يمتلك 40 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر كما لم يستقبل سوى 12 هدفًا فقط في النصف الأول من الليجا.

وكانت آخر مرة خرج ريال مدريد مستقبلًا 12 هدفًا فقط في النصف الأول من الموسم في 1987-1988 ونجح وقتها في الحفاظ على الشباك دون أهداف في 11 مباراة كما حدث في الموسم الحالي.

وكان أسوأ موسم استقبالًا للأهداف بالنسبة للنادي الملكي بعد 19 جولة في 1998-1999 حينما تلقى 30 هدفًا ولم يحافظ على نظافة شباكه سوى في 3 مباريات، كما أنّ الموسم التالي له شهد استقبال الفايكينج لأهداف في جميع مباريات الدور الأول.

وفي الموسم الماضي، استقبل ريال مدريد 24 هدفًا في أول 19 جولة وخرج بشباك نظيفة في 7 مباريات فقط وكان ذلك أسوأ سجل منذ موسم 2008-2009 حينما استقبل 27 هدفًا في النصف الأول من الموسم.

ولم يستقبل كورتوا أي هدف في 9 مباريات خلال الموسم الجاري في الليجا من أصل 16 لقاء لعبه بينما خاض أريولا 3 مباريات وحافظ على نظافة شباكه مرة واحدة.

كورتوا ينافس على لقب جائزة زامورا ويتساوى مع يان أوبلاك بينما لم يحافظ مارك أندريه تيرشتيجن على نظافة شباكه سوى في 5 مباريات فقط.

وكان إيكر كاسياس آخر حارس لريال مدريد يتوج بجائزة زامورا وكان ذلك في موسم 2007-2008 وبعدها حققها فيكتور فالديز ويان أوبلاك 4 مرات لكل منهما وتيبو كورتوا مع أتلتيكو مدريد مرتين وكلاوديو برافو مرة واحدة رفقة برشلونة.