الدعيع: نهائي الكأس أهم من ديربي الدوري وهذه نصائحي لبديل المعيوف

حارس الهلال السابق يتحدث عن ديربي الرياض بالدوري.

أكد محمد الدعيع، حارس مرمى نادي الهلال ومنتخب السعودية السابق، على أن الحظوظ متساوية بين الهلال والنصر، قبل ديربي الدوري الذي سيجمع بينهما يوم الإثنين المقبل.

الهلال سيواجه النصر مساء يوم الإثنين المقبل، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الدعيع قال خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "مباراة نهائي كأس الملك ستكون أهم من مباراة الدوري، لأن ديربي الدوري يمكن أن يعوض ويساوي 3 نقاط في النهاية، ولكن نهائي الكأس سيتشرف فيه الفائز بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، بالإضافة لفوزه بالبطولة الغالية هذا الموسم".

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حارس الهلال السابق تابع: "أتوقع أن يفكر المدربين في إراحة بعض الأسماء غير الجاهزة فنيًا وبدنيًا ولياقيًا خلال مباراة الدوري، ليتم الاستعانة بهم في نهائي الكأس، والمقرر له نهاية الشهر".

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وتحدث الدعيع عن بديل عبد الله المعيوف بالديربي، حيث قال: "مدرب الحراس هو الأقرب لتحديد اللاعب الأكثر جاهزية فنياً ونفسياً، لكن نصيحتي للحارس أن يتمتع بالهدوء، التركيز، والتوجيه لزملائه داخل الملعب، لأن الحارس في النهاية هو القائد الخلفي ونصف الفريق".

وواصل: "الأهم من كل ذلك أن يدرس فريق النصر ومواصفات لاعبيه، كيف يمرر أمرابط وأين يسدد حمد الله، وطريقة لعب الكرات الثابتة والركنيات، حتى يدخل الديربي في أفضل حالة ممكنة، على الصعيدين الفني والنفسي".

الهلال سيخوض ديربي الرياض أمام النصر، بدون عبد الله المعيوف الحارس الأساسي، بسبب تعرضه للإصابة، حيث سيتم الاختيار بين الثنائي حبيب الوطيان وعبد الله الجدعاني لحراسة مرمى الزعيم.