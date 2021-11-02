الدراما تعود .. إيكاردي وواندا يحذفان صورهما معًا!

ما لبث أن بدأت الأمور تهدأ بعض الشيء حتى ظهر تطور جديد بخصوص العلاقة المثيرة للجدل بين مارو إيكاردي وزوجته ووكيلة أعماله، واندا نارا.

الأسابيع الماضية شهدت شد وجذب بين إيكاردي وواندا، والتي انتهت بعودة الثنائي مجددًا بعد انفصال دام أسبوعَا واحدًا فقط.

وتعود بداية القصة إلى اكتشاف واندا، خيانة زوجها لها قبل عدة أيام، لتقرر هجره، والرحيل عن العاصمة الفرنسية باريس، مما جعل إيكاردي يمر بحالة نفسية سيئة ويغيب عن فريقه لبعض الوقت.

وحاول إيكاردي بعدها تهدئة الأوضاع مع واندا، وقام بحذف كل المتابعات على حسابه الشخصي عبر تطبيق إنستجرام، ما عدا حساب واندا نار، من أجل مصالحتها.

في الأخير، عادت واندا إلى زوجها وأعلنت عن هذا خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" واعترفت أن الأمور كانت وصلت بينهما إلى الطلاق.

ما هو الجديد بخصوص واندا وإيكاردي؟

نشرت "Dairy Hoy" الإسبانية أن العلاقة بين إيكاردي وواندا توترت من جديد، وأكدت أن العارضة الأرجنتينية غادرت باريس اليوم وسافرت إلى ميلانو بمفردها.

وأضافت إلى أن الثنائي قام بحذف جميع الصور التي تجمعهما معًا على حسابتهم الشخصية على "إنستجرام" وتركا فقط الصور التي تجمعهم بأطفالهم.

هل ما حدث أثر على إيكاردي في أرض الملعب؟

إيكاردي خلال الخلاف الأول، غاب عن تدريبات ومباريات باريس سان جيرمان، وخرج حينها مدرب الأرجنتيني، ماوريسيو بوتشيتينو وقال أنه كان يعاني من أزمة عائلية، ليغيب على إثرها عن مباراة الفريق أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا.

الأرجنتيني الآن يستعد رفقة باريس سان جيرمان لمواجهة لايبزيج، غدًا الأربعاء في رابع جولات دوري أبطال أوروبا بعد أن غاب عن مباراة لايبزيج الأولى بسبب أزمته مع واندا.

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