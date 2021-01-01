الدحيل يفتتح مشواره بثنائية في الشرطة العراقي

الدحيل والشرطة في مجموعة واحدة رفقة أهلي جدة والاستقلال الإيراني

حقق الدحيل القطري الفوز في أولى مبارياته بدور المجموعات من دوري أبطال آسيا، أمام الشرطة العراقي، بثنائية نظيفة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".

الفريق العراقي سجل الهدف الأول في المباراة بالخطأ في مرماه، عن طريق لاعبه مايكل أولونجا، في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول.

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ومع بداية الشوط الثاني، وتحديدًا مع مرور ثماني دقائق منه، عزز أدميلسون جونيور من تقدم الفريق القطري، بإحرازه الهدف الثاني.

هذا الفوز منح الدحيل صدارة المجموعة الثالثة مؤقتًا، في انتظار مواجهة الأهلي السعودي واستقلال طهران الإيراني، التي ستنطلق بعد دقائق.، فيما تجمد رصد الشرطة عند صفر من النقاط.

الدحيل كان قد ودع النسخة الماضية من البطولة القارية من دور المجموعات، إذ حقق ثلاثة انتصارات فقط، وخسر ثلاثة لقاءات أخرى، رغم أن العاصمة القطرية "الدوحة" كانت تستضيف المباريات.

الشرطة أيضًا ودع من دور المجموعات، إذ تعادل في مباراتين، وخسر أخرى وفاز في واحدة، وألغيت نتيجة مباراته مع الوحدة الإماراتي، بعد انسحابه لانتشار فيروس كورونا بالفريق.

وللعام الثاني على التوالي يقام دور المجموعات من دوري الأبطال بنظام البطولة المجمعة، على إثر انتشار فيروس كورونا في البلاد.