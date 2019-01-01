فيديو - الدحيل يكتفي بهدف في الشحانية وريمونتادا تاريخية للريان أمام الأهلي

قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين فقط، الريان يقرر أن يخرج بالثلاث نقاط

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

حقق الدحيل الفوز أمام الشحانية بهدف وحيد، على ملعب حمد الكبير، ضمن الجولة الخامسة من دوري نجوم قطر.

الضيوف سجلوا هدف المباراة الوحيد بأقدام كريم بوضياف في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول، حيث بدأت الهجمة بمهارة فردية رائعة من المعز علي، الذي راوغ مدافعي الشحانية ثم توغل إلى داخل منطقة الجزاء، ليمرر عرضية أرضية إلى بوضياف، الخالي تمامًا من الرقابة، والذي وضعها بأريحية في الشباك.

الفوز رفع رصيد الدحيل إلى النقطة 11 مبتعدًا عن الصدارة بفارق نقطة وحيدة، بينما يأتي الشحانية في المركز الأخير دون أي رصيد من النقاط.

وفي إطار مباريات الجولة نفسها، اقتنص الريان فوزًا صعبًا أمام الأهلي، على ملعب حمد بن خليفة، بثلاثية مقابل هدف وحيد.

الأهلي سجل هدفه الوحيد في الدقيقة 58 بعدما أرسل بيريرا بينية رائعة ضرب بها الدفاع الرياني، وصلت إلى عبد الرشيد إبراهيم، الذي انفرد تمامًا بحارس المرمى ثم قام بتسديد الكرة من تحت يد الحارس، لتسكن الشباك بنجاح.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين فقط، بدأت ريمونتادا الريان، ليعادل عبد العزيز حاتم النتيجة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس.

وفي الدقيقة 90+2، أضاف اللاعب نفسه هدف التقدم للريان من تسديدة من على حدود منطقة الجزاء، خدعت الحارس ومرت على يساره، قبل أن يحرز باسين براهيمي الهدف الثالث بعدها بثلاث دقائق بعدما مر من على حدود منطقة الجزاء، ثم سدد الكرة في المرمى وسط متابعة من لاعبي الأهلي.

بهذا الفوز رفع الريان رصيده إلى النقطة التاسعة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة السادسة في المركز السادس.