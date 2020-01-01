فيديو | الدحيل يهزم الشارقة والعين يحصد أولى نقاطه على حساب السد في دوري الأبطال

زعيم الإمارات لم يستسلم كما حدث في الجولتين الماضيتين

أسقط الدحيل القطري، الشارقة الإماراتي بالفوز عليه بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد المدينة التعليمية، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

الفريق القطري افتتح التهديف أولًا قبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق بهدف المعز علي، ومع بداية الشوط الثاني، أضاف رامين رضائيان الهدف الثاني في الدقيقة 51 من عمر المباراة.

الفريق الإماراتي أحرز هدفه الوحيد في الدقيقة 58 من ضربة جزاء، نجح في تسديدها إيجور كورونادو.

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الفوز رفع رصيد الدحيل إلى النقطة السادسة في وصافة المجموعة الثالثة، بينما تجمد الشارقة عند نقطة وحيدة في المركز الثالث.

فيديو : هدف #الدحيل يتقدم 1 - 0 على #الشارقة الإماراتي عبر المعز علي في الدقيقة 41 .. #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/8t7AEP0Z8N — قنوات الكاس (@alkasschannel) September 15, 2020

وفي إطار مباريات الجولة نفسها، شهد اللقاء المثير بين العين الإماراتي والسد القطري، تعادلًا إيجابيًا بثلاثية لكل منهما، على ملعب جاسم بن حمد.

زعيم الإمارات سجل مبكرًا بعد مرور خمس دقائق من عمر المباراة عن طريق لابا كودجو، لكن بعدها بـ30 دقيقة أدرك زعيم قطر التعادل عن طريق نجمه أكرم عفيف.

لم يستمر التعادل كثيرًا، إذ أن العين أعاد التقدم لصالحه في الدقيقة 38 بهدف إسلام خان، وفي الدقيقة 55 تعادل السد عن طريق سانتي كازورلا.

السد تقدم للمرة الأولى في المباراة بإحراز بغداد بونجاح الهدف الثالث في الدقيقة 60، ومن خطأ دفاعي تعادل العين بهدف خوخي بوعلام بهدف بالخطأ في مرماه بالدقيقة 67 من عمر اللقاء.

التعادل منح الفريق الإماراتي أول نقطة في رصيده، لكنه يبقى متذيلًا للمجموعة الرابعة، فيما حافظ السد على صدارته للمجموعة مؤقتًا برصيد خمس نقاط.