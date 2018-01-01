الداخلية يؤصل عقده محمد يوسف في مباراته الأخيرة مع الأهلي

مواجهة اليوم كانت الأخيرة ليوسف قبل تولي لاسارتي المسؤولية الفنية للشياطين الحمر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اختتم محمد يوسف مسيرته مع الأهلي في منصب المدير الفني المؤقت، بتعادل مخيب لآمال الأهلاوية أمام الداخلية، يؤكد الفريق الشرطي عقده صاحب الـ48 عامًا.

المارد الأحمر فقد نقطتين ثمينتين في مشواره بالدوري بتعادله أمام الداخلية، بثنائية لكل فريق، على ملعب بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة السادسة بالدوري المصري الممتاز. (طالع تقرير المباراة)

تعادل اليوم، أصل عقده يوسف أمام الداخلية، حيث أنه واجهه من قبل وهو على رأس القيادة الفنية للمارد الأحمر، مرتين عام 2014، تلقى الهزيمة في الأولى بهدف وحيد، وفي الثانية بالنتيجة مثلها، ليحقق الليلة تعادله الأول أمامه، ويستمر فشله في الخروج بالثلاث نقاط أمام الفريق الشرطي.

وكان لقاء الداخلية هو الأخير لمحمد يوسف قبل أن يعود لمنصب المدرب العام ويتولى الأوروجوياني مارتن لاسارتي منصب المدير الفني للفريق، بداية من الغد.

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يذكر أن التعادل رفع رصيد الشياطين الحمر إلى النقطة 24 في المركز السادس، بينما ارتفع رصيد الداخلية إلى الـ19 نقطة في المركز الـ12.