"الخوف خارج قاموس النصر" .. كاسترو يرد على الاتهامات الجديدة ويحسم موقف العقيدي في آسيا

النصر يُواجه مواطنه الفيحاء في ذهاب دور الـ16 يوم غدٍ الأربعاء

أكد لويس كاسترو المدير الفني للنصر أن الخوف خارج قاموس فريقه، مشيرًا إلى أنه سيلعب للهجوم أمام الفيحاء لكن دوه إهمال الدفاع.

العالمي سيُواجه مواطنه الفيحاء يوم الأربعاء القادم في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، وقد حسم كاسترو موقف حارس المرمى نواف العقيدي من خوض اللقاء بعد صدور قرار بإيقافه لـ5 أشهر على خلفية قضية تمرده ورفضه الانضمام للمنتخب السعودي في كأس آسيا 2023.

الجدل أثير بعد صدور العقوبات حول إن كانت متعلقة بالمباريات المحلية فقط أم تمتد للخارجية، وقد حسم كاسترو هذا الجدل بالتأكيد على إيقاف العقيدي في آسيا وغيابه عن مواجهات دوري الأبطال.

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وأضاف حول جاهزية اللاعبين للمباراة "علي لاجامي موقوف والعقيدي معاقب وعبد الرحمن غريب مصاب، جميعهم خارج المباراة وهذا الأمر سيؤثر على قراري في اختيار الأجانب للقاء. أنا أثق بجميع اللاعبين الجاهزين وسأختار الأفضل لصالح الفريق".

المدرب وُجهت له تهمة مؤخرًا حول إجرائه التدريبات صباحًا رغم أن المباريات تُلعب مساءً، إذ رأى البعض أن ذلك الأمر يؤثر بالسلب على اللاعبين وقد لعب دورًا في الخسارة أمام الهلال، لكن البرتغالي دافع عن قراره بالقول "95% من الفرق العالمية تتدرب صباحًا وهذا أمر إيجابي تمامًا، سجلنا 23 هدفًا في آخر 6 مباريات لكن بمجرد الخسارة يبدأ الجميع البحث عن الأخطاء".

يُشار إلى أن النصر خسر مؤخرًا مباراة كأس موسم الرياض أمام الهلال 2-0.