الخليفي يكشف حقيقة اضطرار باريس لبيع نيمار أو مبابي

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فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي عن حقيقة التقارير التي تحدثت عن اضطراره لبيع أحد نجميه كيليان مبابي أو نيمار الصيف المقبل لتفادي عقوبات قانون اللعب النظيف.

وخرجت عدة تقارير تتحدث أن النادي الباريسي سيبيع أحد النجمين لتحقيق موازنة إيجابية وتفادي معاقبته بالاستبعاد من البطولات الأوروبية، خصوصاً بعد فتح تحقيق معه من اليوفا.

وعلق الخليفي على الأمر في "تيليفوت": "اللاعبان باقيان معنا ليس فقط 100 بالمائة بل 2000 بالمائة، الإعلام في فرنسا يقول إن مبابي ونيمار سيباعان وأنا أؤكد العكس".

وأكمل: "بالطبع نريد إضافة لاعبين جدد والالتزام بنفس الوقت بقوانين اللعب النظيف، ولكن واثقون من قدرتنا".

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كما تحدث الخليفي عن إمكانية إقالة المدير الرياضي أنتيرو هنريكي وتعيين أرسين فينجر بدلاً منه: "أنا سئمت تلك الأسألة، أنا علاقتي قوية بأرسين وأعرفه منذ زمن ونتقابل كثيراً".

وواصل: "أنتيرو يملك ثقتنا ويقوم بعمل جيد وسيستمر في منصبه الأعوام المقبلة ولن يحل محله أرسني فينجر".

ويلعب باريس سان جيرمان مساء السبت مع نيمس ضمن الدوري الفرنسي الذي يتصدره بفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه ليل.