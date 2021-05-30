الخليفي يعاود مهاجمة ريال مدريد وبرشلونة: دوري السوبر الأوروبي ضد مصالح كرة القدم!

يجب أن نظل تحت مظلة الاتحاد الأوروبي..

اعتبر رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي أن بطولة دوري السوبر الأوروبي كانت "ضد" مصالح كرة القدم الأوروبية.

وكان باريس سان جيرمان ضمن الأندية المدعوة للانضمام إلى 12 ناديًا آخر لتكوين دوري السوبر الأوروبي، لكن الخليفي رفض الانخراط في المسابقة.

كذلك الحال كان بالنسبة لإدارة بايرن ميونخ، وفي نهاية المطاف فشل المشروع بعد التدخلات الحكومية والغضب الجماهيري العارم في كل بقاع الأرض.

ماذا قال الخليفي عن دوري السوبر الأوروبي؟

الرئيس القطري عاد مجددًا للهجوم على المسابقة المستحدثة والمشاركين فيها، حيث قال "كرة القدم موجودة منذ سنوات وسنوات، دوري السوبر الأوروبي لم يدافع عن مصالحها".

كما أضاف الخليفي "يمكن تصور التغييرات ولكن لا تكسر التقليد الذي يعني أن كل فريق يمكنه أن يأمل في تحقيق أحلامه".

وواصل "يجب أن تتاح لجميع الفرق فرصة المشاركة يومًا ما في أكبر المسابقات، بينما تظل تحت جناح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وأتم "دوري الأبطال هو علامة تجارية قوية للغاية يجب الحفاظ عليها، لكننا ما زلنا بحاجة إلى أن نكون قادرين على التكيف مع السوق".

ما هو الموقف الحالي لبطولة دوري السوبر الأوروبي؟

بعد أن انطلقت بـ12 ناديًا، أقدمت الأندية الإنجليزية الستة على الانسحاب من المسابقة بعد الضغوطات الجماهيرية والتهديدات بعقوبات قاسية.

وانضم إنتر وأتلتيكو مدريد وميلان إلى قائمة المنسحبين، ليبقى الثلاثي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس فقط.

ناصر الخليفي عُيِّن رئيسًا لاتحاد الأندية الأوروبية خلفًا لرئيس يوفنتوس أندريا أنيلي، أحد أهم قادة التمرد.

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