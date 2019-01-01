الخليفي: لم أجبر نيمار على شيء وأريد فقط من سيدافعون عن باريس

ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان يفتح النار ويلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار عن صفوف الفريق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان أنه لا يمانع على الإطلاق رحيل أي لاعب لا ينتمي لمشروع النادي في السنوات المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح مجلة "فرانس فوتبول" ضمن حوار نشر اليوم، وكان جزءًا منه قد تم نشره بالأمس أكد من خلاله على نفس المبدأ.

كيليان مبابي يصل إلى الهدف رقم 💯 في مسيرته حتى الآن بعد 180 مباراة فقط :

🇫🇷 أحرز 27 هدفًا مع نادي موناكو

🇫🇷 أحرز 60 هدفًا مع نادي باريس

🇫🇷 أحرز 13 هدفًا مع فرنسا.



اللي يسويه مبابي في كرة القدم مستحيل على لاعب في عمره! pic.twitter.com/VxyK03cdZS — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١١ يونيو ٢٠١٩

وقال الخليفي: "مبابي يريد أن يكون لديه المزيد من التأثير على مشروع النادي وأن ينمو هنا، لكنني شرحت له أن المسؤولية التي يطلبها لا يجب أن تطلب، بينما عليه أن ينتزعها بنفسه".

وأضاف: "أخبرته أننا لا ننتظر بل نتصرف فورًا، هو ذكي للغاية وأنا متأكد أنه تفهم ما قلته، وأنا متأكد بنسبة 200% أنه لن يرحل عن الفريق في الموسم الجديد".

وأكمل عن نيمار: "أنا أريد لاعبين لديهم النية لتقديم كل شيء والدفاع عن شرف هذا القميص، هؤلاء الذين لا يريدون ذلك أو لا يفهمونه، يمكننا أن نجلس ونتحدث معهم".

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وأختتم: "بكل تأكيد نجلس ونتحدث معًا وهناك عقودًا يجب احترامها، لكن الأولوية الآن هي الانتماء التام للمشروع الخاص بنا، لا يوجد شخص واحد تم إجباره على الانضمام للفريق، لقد جاء لهنا من أجل الانضمام للمشروع".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية فرنسية انتشرت بالأمس على عهدة صحيفة "ليكيب" أكدت أن نيمار بالفعل يتخذ خطوات من أجل الرحيل عن النادي العاصمي.