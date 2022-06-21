الخليفي: رفضت عرضًا ضخمًا من ريال مدريد لمبابي، ولم نفاوض زيدان!

زيدان لن يتولى مسؤولية تدريب باريس سان جيرمان..

على الرغم من انتصار فريق باريس سان جيرمان على نادي ريال مدريد في صفقة تمديد تعاقد النجم الفرنسي كيليان مبابي لكن يبدو وأن ناصر الخليفي لم يتجاوز تلك القصة حتى الآن.

وكان فريق العاصمة قد استطاع المحافظة على أهم لاعب شاب صاعد بقوة في عالم المستديرة، وقدم له العرض المناسب الذي قلص من فرص الملكي لخطفه.

وعلى الرغم من ذلك، تحدث المالك القطري إلى صحيفة "ماركا" حول تلك الصفقة، ليكشف بعض التفاصيل الجديدة، فيما تطرق أيضًا في الحديث حول المدرب الجديد لباريس.

ماذا قال الخليفي عن مبابي؟

تحدث المالك القطري حول عرض ريال مدريد في وقت سابق لكيليان مبابي، عندما كان لاعبًا بصورة طبيعية في صفوف النادي الفرنسي قبل نهاية العقد.

حيث قال: "لقد رفضت 180 مليون يورو من ريال مدريد الصيف الماضي لأنني كنت أعرف أن كيليان يريد البقاء في باريس سان جيرمان".

وواصل: "أنا أعرفه جيدًا، أعرف ما يريده هو وعائلته، وهم لا يتحركون من أجل المال، لقد اختار اللعب هنا لمدينته وناديه وبلده وللمشروع الرياضي، هو يفكر فقط في اللعب والفوز".

ماذا عن المدرب الجديد؟

تحدث الخليفي عن زين الدين زيدان حيث أوضح: "أريد فقط أن أوضح أنني أحب زيدان كلاعب وكمدرب، لكننا لم نتحدث معه بشكل مباشر أو غير مباشر، أبدًا".

وبعد فترة قليلة من تلك المقابلة، عاد الخليفي مجددًا للحديث حول قصة المدير الفني الجديد، ولكن هذه المرة عبر صحيفة "Le Parisien" الفرنسية.

حيث أكد الرئيس ناصر الخليفي أن زيدان لن يكون مدربًا للفريق الموسم المقبل، وأضاف: "قررنا خيارًا آخر كمدرب جديد، الخيار الأفضل لفكرتنا التكتيكية".

جدير بالذكر أن الصحف قد ربطت مدرب نيس، كريستوف جالتييه، لتدريب فريق باريس سان جيرمان، وهو ما يبدو أنه سيحدث في الأيام القليلة المقبلة.

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