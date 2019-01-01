الخليفي بعد الفوز على مانشستر يونايتد: ليلة ساحرة

مؤكدًا أن الفريق لن يركن للدفاع إياباً

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أبدى رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، سعادته بالفوز على مانشستر يونايتد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتفوق الفريق الباريسي في أرضية ملعب أولد ترافورد، بهدفين نظيفين، ذهاباً قبل لقاء الإياب في حديقة الأمراء في السادس من مارس المقبل.

وتحدث الخليفي عن اللقاء عقب نهايته: "أنها ليلة ساحرة، لم تكن سهلة للإصابات، نمتلك فريقًا رائعًا ولاعبين كبار، أنا فخور بهم، لقد كانت ليلة مميزة".

وتابع: "ليس من السهل أن تلعب أمام مانشستر يونايتد، واحد من أفضل الفرق في العالم، لم يخسروا منذ شهرين ويمتلكون لاعبين كبار، أنا فخور بأننا أظهرنا شخصيتنا".

وأتم: "في العودة نحتاج لجماهيرنا، ليس علينا أن نتراجع، سوف نهاجم".

ويسعى باريس سان جيرمان لتخطي عقبة دور الـ16 بعد الخسارة في النسخ الأخيرة والتوقف بعد الخسارة من برشلونة وريال مدريد في آخر نسختين.