الخليج والعدالة والوحدة .. يصعدون لدوري المحترفين السعودي

الخليج بطلًا لدوري الدرجة الأولى السعودي

حسمت أندية الخليج والعدالة والوحدة المقاعد الثلاثة الصاعدة إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد انتهاء منافسات دوري الدرجة الأولى.

وأقيمت اليوم السبت منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي 10 مباريات في تمام الثامنة مساءً، من أجل تحديد الترتيب النهائي لدوري الدرجة الأولى.

الخليج تعادل مع فريق نجران سلبيًا على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، ليحسم صدارة الترتيب برصيد 66 نقطة، ويتوج بلقب الدوري ويتأهل إلى دوري المحترفين.

كما تعادل العدالة مع مضيفة جدة سلبيًا على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية، ليحسم المركز الثاني خلف الخليج ويتأهل إلى دوري المحترفين.

وأما عن الوحدة، فاستغل تعثر هجر وخسارته أمام الشعلة، ليحقق الفوز على الدرعية بثلاثة أهداف دون رد، ثم يتأهل إلى دوري المحترفين محتلين المركز الثالث برصيد 65 نقطة.

كما هبطت 5 أندية رسمية إلى دوري الدرجة الثانية السعودي، وهي الجيل والدرعية والنهضة والكوكب وبيشة.

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وحتى الآن لم يحدد الهابطين من دوري المحترفين السعودي، سوى فريق الحزم فقط، ويبقى الصراع على المركزين الآخرين اللذان يهبطان إلى دوري الدرجة الأولى.