الخلاف مستمر .. الاتحاد الإنجليزي يكشف خطابات كونتي وتوخيل عن أزمتهما

توماس توخيل مدرب تشيلسي وأنطونيو كونتي مدرب توتنهام أرسلا نسختين مختلفتين للأحداث لما وقع بينهما بعد مباراة الفريقين في 14 أغسطس.

كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن محتوى الخطابات التي تلقاها من الألماني توماس توخيل مدرب نادي تشيلسي، والإيطالي أنطوينو كونتي المدير الفني لنادي توتنهام، بعد اشتباكهما عقب مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي. وبينما اعتذر المدربان عن المشهد، فإنهما أيضًا انتقدا بعضهما البعض، حيث تتواصل حالة الجدل منذ الواقعة بينهما. الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وجهة إلى المدربين تهمة سوء السوء ووقع عليهما غرامات مالية، كما تم إيقاف توخيل عن قيادة تشيلسي لمباراة واحدة، فيما أفلت كونتي من الإيقاف.

ما هو محتوى الخطابات؟

كونتي كتب في الخطاب الذي وجهه إلى الاتحاد الإنجليزي: "لقد أمسك بيدي ولم يفلت قبضته، ذراعي تعرض لصدمة مما تتسبب في سحبي إلى الخلف".

وأضاف: "أنا مندهش وغير سعيد لأن مثل هذه المصافحة تسببت في سحبي بقوة كبيرة".

ومن جانبه قال توخيل في خطابه: "لقد أمسك بيدي لكنه لم ينظر لي".

وأوضح مدرب تشيلسي أن عدم الاحترام هو سبب تمسكه بيد كونتي، وتابع: "تمسك بيده، وطلبت منه أن ينظر في عيني وهو يصافحني".

ما هي العواقب؟

اللجنة التنظيمية المستقلة التابعة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قضت بأن توخيل مذنب إلى حد كبير في الحادث، ووصفت سلوكه بأنه استفزازي للغاية.

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وسيخضع توخيل الآن للإيقاف عن مباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي يوم السبت، وهو توقيت في غاية السوء بعد خسارة "البلوز" أمام ليدز يونايتد في الجولة الماضية.

وعلى الجانب الآخر، فإن كونتي سيواصل الظهور مع توتنهام في محاولة الفريق لمواصلة مسيرته الخالية من الهزائم حين يلعب أمام نوتنجهام فورست.