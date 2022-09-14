الخلاف الأول مع وليد معاذ .. جمهور الأهلي للإدارة: ارحموا المشجعين!

مباراة أحد تسبب الخلاف قبل أيام من موعدها

يبدو أن شهر العسل بين جمهور النادي الأهلي السعودي ووليد معاذ؛ رئيس النادي المكلف، قد انتهى، إذ هاجمت الجماهير الإدارة، قبل مواجهة أحد.

حالة تفاؤل منذ قدوم وليد معاذ:

في أواخر أغسطس الماضي، تقدم ماجد النفيعي باستقالته من رئاسة النادي الجداوي، بعد ضغط جماهيري كبير، وخسارة الفريق للنقاط في دوري يلو.

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Shahid

في عهد النفيعي، خسر الراقي خمس نقاط في دوري يلو، إذ افتتح الموسم بالتعادل أمام القيصومة 1-1، ثم تلقى الهزيمة أمام الأخدود 2-0، مما سبب صدمة كبيرة للجماهير.

بعد استقالة ماجد، كلفت وزارة الرياضة وليد معاذ بإدارة شؤون النادي بشكل مؤقت، لحين إجراء انتخابات جديدة.

بخلاف الصفقات التي دعم بها معاذ الفريق فإنه اهتم بالجماهير، إذ كان أول قرار له هو فتح مدرجات التدريبات أمامهم، لأول مرة منذ عامين.

كذلك طرح وليد معاذ تذاكر مواجهة الأهلي والخلود في الجولة الثالثة، مجانًا أمام الجماهير، ليحضر أكثر من 27 ألف مشجع.

وفي عهد الرئيس المكلف، حقق الراقي أول انتصار له في دوري يلو أمام الخلود 1-0، لكنه تعادل في المباراة الثانية أمام العروبة 0-0.

هل انتهى شهر العسل بين وليد معاذ وجمهور الأهلي؟

في الوقت الذي أشادت به الجماهير بوليد معاذ وبتحركاته لانتشال الأهلي من كبوته، بجانب اهتمامه الخاص بالجماهير، تسببت مباراة أحد في الهجوم الأول على الرئيس المكلف.

من المقرر أن يستضيف الراقي، أحد، بعد غدٍ الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة الرابعة من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي.

وبالأمس، طرح الأهلي تذاكر المباراة عبر منصة "مكاني"، إذ حدد 200 ريال للفئة الذهبية، و100 ريال للفضية، أما فئة الممتاز فسعر تذكرتها 50 ريال، والفئة الموحدة 20 ريال.

هذه الأسعار سببت غضبًا كبيرًا للجماهير، رافضة رفع تذاكر مباريات الفريق، في ظل تراجع نتائجه بشكل واضح.

واستغربت الجماهير، التي اعترضت تحديدًا على أسعار الفئة الموحدة، من رفع الأسعار، في الوقت الذي من المفترض به أن تقلل الإدارة الأسعار، لحشد أكبر عدد من الجماهير خلف الفريق، لدعم اللاعبين.

وطالبت الجماهير المعترضة وليد معاذ بعدم جمع إيرادات للنادي من رواتب المشجعين، مطالبين إياه بطلب الدعم من وزارة الرياضة، كونها الجهة التي كلفت مجلسه.

وبعد أكثر من 15 ساعة من طرح التذاكر، وحتى الآن، لم يُقدِم على شرائها سوى 2477 مشجع، مع بقاء يومين على المباراة.

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