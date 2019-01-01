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الخلاف بين إيسكو وسولاري يتجدد في تدريبات ريال مدريد

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تفاصيل جديدة تشعل الخلاف بين سولاري وإيسكو في تدريبات ريال مدريد
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

تجدد الخلاف بين المدير الفني لنادي ريال مدريد، سانتياجو سولاري، ولاعب الفريق إيسكو في تدريبات النادي الملكي.

إيسكو فقد مركزه الأساسي مع سولاري ولعب دقائق أقل بكثير من فترة جولين لوبيتيجي.

وفي برنامج "التشيرينجيتو" أكد الصحفي بيبي سترادا تجدد الخلاف بين إيسكو وسولاري في التدريبات الأخيرة قبل مواجهة جيرونا في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال سترادا إنّ إيسكو انتقد سولاري واصفًا الأخير بأنّه لا يفقه شيء في كرة القدم ولا يعرف طريقة إدارة فريق بحجم ريال مدريد.

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وأوضح أنّ لاعب مالاجا السابق فقد احترامه لسولاري ولا يرى مستقبلًا له في ريال مدريد طالما استمر الأرجنتيني مدربًا.

ومن المتوقع أن يرحل إيسكو حال استمر الخلاف مع المدرب، كما أنّ سولاري بدأ أيضًا في تجاهل قائد الفريق الثاني مارسيلو.

ريال مدريد انتصر 4-2 في ذهاب ربع النهائي على ملعب "سانتياجو برنابيو" في كأس الملك.

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