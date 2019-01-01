الخطيب يحسم موقف الأهلي من الدوري المصري

اجتماع لمجلس الأهلي لحسم موقفه من الدوري المصري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يجتمع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، اليوم السبت، مع أعضاء مجلسه لاتخاذ قرار بشأن ملف استكمال الدوري المصري من عدمه.

وكان الأهلي قد هدد بعدم استكمال الدوري المصري الممتاز في حالة تأجيل مباريات عقب بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي ستقام في مصر.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، أن الخطيب سيتخذ القرار النهائي خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد تأكيد اتحاد الكرة بتأجيل مباريات عقب البطولة.

ويجد اتحاد الكرة صعوبة في إنهاء بطولة الدوري المصري الممتاز قبل كأس الأمم الإفريقية 2019 بسبب كثرة المباريات وضيق الوقت.

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ويتبقى للأهلي مباراتين فقط وهم المقاولون العرب والزمالك، ومن المفترض أن يخوضهم عقب كأس الأمم الإفريقية إلا أنه رفض تمامًا.