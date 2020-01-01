الخطة مجهولة .. برشلونة وريال مدريد في انتظار قرارات الليجا

متى ينتهي اللغط؟

لا يزال موقف برشلونة وريال مدريد مجهولًا من التدريبات في الأسبوع المقبل، حيث لم تمنح السلطات الإسبانية الناديين الإذن لخوض التدريبات الجماعية حتى الآن.

وكان الفريقان وكذلك عدد من الأندية الأخرى في الليجا قد بدأوا التدريبات الفردية الأسبوع الماضي، ووفقًا للبروتوكول الموضوع من الاتحاد الإسباني والرابطة، ينبغي أن تبدأ المرحلة الأولى في الأسبوع المقبل.

لكن حتى الآن لم يصدر أي قرار رسمي بالسماح لهم بالتدريب من عدمه، ومن المفترض أن إدارات الأندية في حالة ترقب للقرار الذي سيُصدر مساء يوم غد الأحد.

المزيد من الفرق

الفرق التي تنتظر القرار من السلطات هي رشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، خيتافي، ليجانيس، إسبانيول وبلد الوليد (في الدرجة الأولى) ورايو فاليكانو، ألكوركون، فوينلابرادا، نومانسيا وميرانديز (في القسم الثاني).

خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، سبق وأن أعلن يوم الجمعة أن أي نادٍ سيثبت إصابة 5 أو 6 لاعبين فيه بفيروس كورونا سيتعرض لعقوبات بتهمة عدم تطبيق البروتوكول.

اقرأ أيضًا.. الدوري الإسباني يتكفل برحلات الفرق لضمان عودة المسابقة

الدوري الألماني كان المنافسة الأولى على الصعيد الأوروبي التي تعود للحياة بعد تفشي فيروس كورونا، حيث لُعبت أغلب مباريات الجولة السادسة والعشرين ومرت بسلام ونجاح حتى الآن.

يذكر أن الاتحاد ورابطة الليجا يخططان لعودة الدوري في شهر يونيو المقبل، على أن ينتهي في موعد أقصاه 2 أغسطس حتى يستأنف الاتحاد الأوروبي بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.