الخسائر تتوالى .. كم سيدفع الاتحاد للتخلص من الأحمدي وهنريكي؟

النادي تخلص من كاريلي بعدما جدد عقده

فسخ الاتحاد عقد مدربه البرازيلي فابيو كاريلي بعد شهرين فقط من تجديده، وقد كلفه ذلك مبلغًا كبيرًا قدرته الصحف بـ2.8 مليون دولار (10 ملايين ريال سعودي تقريبًا" هو قيمة الشرط الجزائي في العقد.

قرارات الإدارة "الغريبة" والمفاجئة لم تتوقف عند إقالة كاريلي، بل امتدت إلى فسخ عقد كريم الأحمدي بعد شهرين كذلك من تجديد، وأيضًا التخلي عن البرازيلي برونو هنريكي، وإن كان ذلك قرارًا متوقعًا بعد رحيل كاريلي الذي كان الوحيد المتمسك بوجوده.

كم سيدفع الاتحاد لفسخ عقد كريم الأحمدي؟

الإدارة الاتحادية برئاسة أنمار الحائلي قررت التخلي عن الأحمدي بعد 3 مواسم كان فيها أحد نجوم الفريق والدوري السعودي، وقد بررت المصادر ذلك القرار بالإصابات المتكررة للاعب في ركبته والتي ستؤثر على مسيرته هذا الموسم، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن الأمر خلفه قناعة فنية بحاجة الفريق للاعب أفضل وأكثر شبابًا في الوسط.

الأحمدي الذي ارتدى قميص الاتحاد قادمًا من فينورد صيف 2018 جدد عقده مع الاتحاد بنهاية الموسم الماضي بعد إشاعات كثيرة حول رحيله، وقد لعب مباريات الفريق الثلاثة في الموسم الجاري من الدوري السعودي ليرفع عدد مبارياته مع الفريق إلى 84 سجل خلالها 3 أهداف.

صحيفة الاقتصادية السعودية أوضحت أن النادي السعودي سيدفع للاعب المغربي ما يقرب من مليوني دولار هما مجموع رواتبه للـ9 أشهر المتبقية في عقده مع النادي.

كما سيدفع الاتحاد لفسخ عقد برونو هنريكي؟

دفع الاتحاد 4 ملايين يورو لنادي بالميراس الصيف الماضي لضم لاعب وسطه برونو هنريكي، وقد لعب مع الفريق 19 مباراة في جميع البطولات سجل خلالها هدف وصنع 4، وأعاقته الإصابات عن لعب عدد أكبر.

وفيما طالبت الجماهير كثيرًا بالتخلي عن هنريكي واستبداله بلاعب وسط آخر، أصر المدرب السابق فابيو كاريلي على استمراره مع الفريق، وقد كان من أسباب إقالته من تدريب الاتحاد تفضيله إياه على جاري رودريجيز في نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال أمام الرجاء، والذي خسره بركلات الجزاء الترجيحية.

الاقتصادية أوضحت أن فسخ عقد هنريكي لن يكلف الاتحاد سوى 750 ألف دولار هي قيمة الشرط الجزائي في عقده، مما يعني أن الإدارة الاتحادية ستدفع ما يقرب من 10.3 مليون ريال سعودي للتخلي عن هنريكي والأحمدي معًا.

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