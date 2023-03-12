"الخذلان أصبح من عادة لاعبي الأهلي .. متى يستشعرون دورهم؟"

طالت لاعبي النادي الأهلي الكثير من الانتقادات بعد الخسارة التي تلقاها الفريق على يد الرياض، بعد سلسلة من الانتصارات المتتالية.
وتلقى الأهلي الخسارة من الرياض بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 25 ضمن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودي.
ونشر الإعلامي الرياضي خالد البدر عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، تغريدة يهاجم فيها لاعبي الأهلي بعد الخسارة أمام الرياض.
وجاء نص التغريدة كالآتي: "متى يستشعر اللاعب الأهلاوي دوره حال حاجة فريقه لانتصار يحسم الحسابات؟ للأسف الخذلان عادتهم ليس بالأمر الجديد وعلى ملعبهم وأمام مُدرجهم".
وتابع: "هزيمة بمثابة جرس الإنذار لتدارك الوضع في قادم الجولات، فترة توقف أسبوعين مازالت الأمور بيد الأهلاويين، يجب معها التصحيح وإعادة ترتيب الأوراق".
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