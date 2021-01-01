الخبير التحكيمي لماركا: الحكم كان عادلًا وبرشلونة لم يستحق ركلة جزاء

الجدل سيتواصل بكل تأكيد..

قال الخبير التحكيمي لصحيفة ماركا الإسبانية خوان أندوخار إن الكرة الجدلية والتي شهدت إعاقة محتملة من فيرلاند مندي لمارتن برايثوايت لا تستحق احتساب ركلة جزاء.

وظفر ريال مدريد بثلاث نقاط ثمينة بالفوز على برشلونة في الكلاسيكو بهدفين لهدف، بالمباراة التي أقيمت بملعب ألفريدو دي ستيفانو بالجولة الثلاثين من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة جدلًا تحكيميًا بعد لقطة طالب فيها لاعبو الفريق الكتالوني بالحصول على ركلة جزاء ولكن حكم المباراة رفض حتى مراجعة الكرة بالفيديو ولم يحتسبها.

وأثارت هذه اللقطة ردود أفعال متفاوتة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الصحف، حيث علق الخبير التحكيمي لصحيفة ماركا على اللقطة مؤكدًا أن قرار الحكم كان صحيحًا

وقال خوان أندوخار أوليفر لراديو ماركا "لا يوجد شيء في تلك اللقطة يستدعي احتساب ركلة جزاء، قرار الحكم في نهاية الموقف كان صحيحًا بعدم احتساب أي شيء".

وأضاف: "هناك شد بسيط من مندي ولكن ليس كافيًا لمنح ركلة جزاء، لذلك كان الحكم على حق، وأقول مرة أخرى إن قرار حكم المباراة في تلك اللقطة لم يكن ظالمًا لأي طرف".

بالأرقام.. هل تخاذل ميسي في الكلاسيكو أمام ريال مدريد؟

الجدير بالذكر أنه بهذا الفوز، حقق زين الدين زيدان إنجازًا لم يتكرر منذ 1978 من خلال الفوز في آخر ثلاث مباريات أمام برشلونة للمرة الأولى منذ جيل المدرب التاريخي فيستني ديل بوسكي.