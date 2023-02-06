"الحياة أصعب في وجوده" .. نجم النصر يكشف أضرار رونالدو على العالمي!

رونالدو لعنة على النصر!

يرى لويز جوستافو متوسط ميدان النصر أن زميله كريستيانو رونالدو يصعب الأمور على الفريق، بسبب لعب الخصوم بأقصى ما لديهم أمامه.

رونالدو انضم إلى النصر في سوق الانتقالات الشتوية المنقضى في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي.

وقال النجم البرازيلي في تصريحات عبر قناة "آر تي" النسخة العربية: "من المؤكد أن وجود كريستيانو يجعل الأمر صعبًا بالنسبة لنا، جميع الخصوم يلعبون بأفضل طريقة ممكنة أمامه، رونالدو يعطي الحافز للجميع حتى خصومه".

وأضاف: "وجود رونالدو في النصر يعطي ميزة كبيرة للمجموعة لأننا نتعلم منه كل يوم، بالنظر إلى القدرات العظيمة التي يمتلكها من الناحيتين الفنية والبدنية كريستيانو رونالدو خُلق لمواجهة التحديات وهو ينجح دائمًا فيها والجميع هنا ينتظر ما سيقدمه لقد سجل بالفعل هدفه الأول، وبالتالي تخلص من الضغط".

يذكر أن النصر يستعد لمواجهة الوحدة يوم الخميس القادم في إطار مباريات الجولة ال16 من دوري روشن السعودي.