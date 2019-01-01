الحوسني: ثقة الجهاز الفني هي سبب تألقي وهدفي الشباك النظيفة دائماً

عادل الحوسني حصل على لقب أفضل حارس في الدوري الإماراتي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أرجع عادل الحوسني، حارس مرمى الشارقة، والحاصل على جائزة أفضل حارس بالدوري الإماراتي، إلى أن ثقة جهاز الفني به هي السبب الرئيسي في فوزه باللقب.

ويستعد الشارقة بطل الدوري، لمواجهة الإمارات مساء غد السبت في الجولة الختامية لدور الخليج العربي الإماراتي.

وقال الحوسني في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: " ابارك للإدارة والجهاز الفني والإداري والجماهير واخواني اللاعبين تحقيق هذا الإنجاز، المباراة صعبة هدفنا النقاط الثلاث".

وواصل: " نحترم فريق الإمارات ولا ننظر لنتائجه السابقة سندخل المباراة بقوة وبتركيز كبير لتحقيق الفوز".

وحول حصوله على لقب أفضل حارس، في الموسم بالإمارات قال: " الحصول على جائزة أفضل حارس جاء بفضل ثقة الجهاز الفني بعادل الحوسني ودعم اخواني اللاعبين في الملعب واتمنى الاستمرار بهذا المستوى لخدمة فريقي".

وأتم تصريحاته قائلاً: " أطمح دائما للخروج بشباك نظيفة من المباراة وأسعى لمعادلة رقم اخي علي بثمانية مباريات".

الجدير بالذكر أن الشارقة حصل على لقب الدوري بعد حصوله على 56 نقطة، قبل جولة من نهاية المسابقة، بينما يصارع الإمارات على البقاء في الدوري، حيث يحتل المركز الثاني عشر برصيد 18 وبفارق الأهداف عن الفجيرة صاحب المركز الثالث عشر.