الحنفي يدير مباراة الإنتاج الحربي أمام الأهلي

الأهلي يسعى لمواصلة الانتصارات بالدوري المصري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، والذي يشرف عليها عصام عبدالفتاح عضو مجلس الإدارة، عن طاقم حكام مباراة الأهلي أمام الإنتاج الحربي.

ويستضيف الإنتاج الحربي نظيره الأهلي، ضمن الجولة الـ22 من الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم السبت، على ملعب "السلام".

ويدير مباراة الإنتاج الحربي أمام الأهلي، الحكم محمد الحنفي ويعاونه كلًا من يوسف البساطي وسامي هلهل، ومحمد عمارة حكمًا رابعًا، وكلًا من طارق سامي وأسامة إسماعيل حكمًا خامسًا.

ويسعى الأهلي لمواصلة الانتصارات في الدوري المصري لمطاردة بيراميدز والزمالك في مقدمة الترتيب، حيث يتواجد الأبيض على رأس الجدول وبيراميدز في الوصافة.

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بينما تم إسناد مباراة الإسماعيلي أمام فريق النجوم للحكم أحمد حمدي، ويعاونه كلًا من عمر فتحي ورجب محمد، ومحمد التابعي الغازي حكمًا رابعًا، وكلًا من أحمد العدوي وصبحي العمراوي حكمًا خامسًا.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 12, 2019