الحمدان والمولد .. للعاطفة مكان في اختيارات رينارد

المدرب الفرنسي استبعد مهاجم الهلال من المنتخب السعودي

أثارت اختيارات هيرفي رينارد لقائمة المنتخب السعودي التي دخلت معسكر إسبانيا المقام حاليًا استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2022 جدلًا واسعًا، وقد دافع عنها المدرب الفرنسي بقوة وأسكت الجميع بالتأكيد على أنه صاحب القرار الوحيد.

بإلقاء نظرة على اختيارات رينارد نجد أنها لم تخضع لمعيار ثابت، إذ لا يعتمد المدرب خيار المشاركة واللعب بدليل اختياره محمد كنو وفهد المولد ومحمد العويس، ولا يعتمد معيار "لرضا" الجماهير والإعلامي ويخضع لضغوطهم بدليل عدم اختياره لعبد الله المعيوف وسميحان النابت، ولا نراه يحتكم للعقل والمنطق وحده بدليل اختيار كنو والمولد الموقوفان عن اللعب منذ فترة طويلة.

الغريب أن رينارد ناقض نفسه في بعض الاختيارات، إذ ضم المولد رغم غيابه عن اللعب منذ مارس الماضي، وفي نفس الوقت استبعد عبد الله الحمدان مهاجم الهلال لأنه لا يلعب أساسيًا أو حتى لدقائق جيدة مع فريقه! ضم هيثم عسيري المتواجد في دوري الدرجة الأولى وتجاهل عبد الرحمن غريب صاحب الأداء الجيد مع النصر، والذي انضم له حتى لا يفقد فرصته مع الأخضر.

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Shahid Shahid

الشيء المؤكد أن للعاطفة مكان في اختيارات رينارد لعناصر المنتخب السعودي، واضح أنه مدرب يخضع لقلبه وحسابات الحب والكُره أحيانًا، هذا رأيناه بوضوح مع إصراره على استبعاد المعيوف رغم أنه حارس المرمى السعودي الوحيد الذي يلعب أساسيًا، وقد قال مؤخرًا بصراحة أن إعادته للأخضر أشبه برجل أعاد زوجته بعدما خلعته!

المثال الثاني الذي يدل على تدخل عاطفة الرجل في قراراته هو استدعائه للمولد رغم عدم لعبه سوى دقائق بسيطة في آخر مباريات الشباب في دوري روشن السعودي طوال الأشهر الـ6 الماضية.

لا يوجد أي سبب منطقي يُفسر تواجد المولد في المنتخب تلك الفترة وقبل شهرين فقط من انطلاق مونديال قطر، إذ حتى لو أراد المدرب إعادة الثقة للاعب ورفع روحه المعنوية فهذا لا يكون على حساب المنتخب الوطني الذي هو بحاجة للاعب الجاهز القادر على الإضافة الآن وليس لإعداد وتجهيز اللاعبين للفترة القادمة ... هذا وقته عقب المونديال.

الغريب أن المدرب الفرنسي في نفس الوقت أخرج الحمدان من حساباته فور غيابه عن اللعب رغم أنه كان أحد العناصر الرئيسية التي يعتمد عليها طوال مشوار التصفيات، وهنا أؤكد أنني مع استبعاد اللاعب وأنه من أجرم بحق نفسه بتخليه عن اللعب أساسيًا مع الشباب والانتقال لدكة بدلاء الهلال ... لكن لماذا هو وحده من يُطبق عليه هذا المعيار؟ وإن قارنا بينه وبين المولد فمن يستحق التواجد بناءً على المعايير الفنية والبدنية الطبيعية؟

العديد من الإعلاميين والصحفيين أكدوا أن المولد أحد المقربين والمحببين لدى المدرب الفرنسي، والصور التي انتشرت لاستقبال رينارد للاعب الشباب أكدت كذلك تمامًا ولم تُبقي أي مجال للشك حول أن عاطفة الرجل كانت خلف استدعائه للاعب ولا شيء آخر.

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المنتخب السعودي تعادل أمس سلبيًا مع الإكوادور في ثالث تجاربه الودية عقب إعلان قرعة المونديال، وقد خسر سابقًا أمام فنزويلا وكولومبيا، والأداء بشكل عام لا يُبشر بخير أبدًا وهناك العديد من علامات الاستفهام على أداء رينارد نفسه.

كما قلت أمس، لم يعد هناك وقت لتجهيز لاعبين جدد وتجربة طرق لعب جديدة، يجب الاستقرار على أسلوب اللعب والمجموعة الأساسية وخوض المرحلة الأخيرة من الإعداد بهم، لأن، ورغم صعوبة المجموعة، السقوط في المونديال لن يكون مقبولًا أبدًا للإعلام والشعب السعودي وسيُحاسب المدرب على كل تلك القرارات والخيارات.