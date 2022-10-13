"الحل للإيقاف الطويل" .. مطلب بقيادة دياز للمنتخب السعودي في مونديال قطر بدلًا من رينارد

المنتخب السعودي يخوض معسكره الإعدادي الأخير لكأس العالم قطر 2022 في إمارة أبو ظبي الإماراتية

طالب الإعلامي الرياضي محمد الدويش اتحاد كرة القدم السعودي بالاتفاق مع الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني للهلال، لقيادة المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022، بدلًا من الفرنسي هيرفي رينارد، لتجنب اللغط الدائر حول مدة التوقف الطويل لدوري روشن السعودي.

السعودية تعسكر في الإمارات

المنتخب السعودي سيبدأ المرحلة الأخيرة من الإعداد لكأس العالم في 17 من أكتوبر الجاري ويستمر حتى العاشر من نوفمبر المقبل، في معسكر مغلق بإمارة أبو ظبي الإماراتية.

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وأعلن بالأمس، رينارد قائمة تضم 32 لاعبًا سيشاركون في المعسكر، على أن يعلن القائمة النهائية المشاركة في المونديال في 15 من نوفمبر الجاري، والتي ستتكون من 26 لاعبًا. (طالع التفاصيل)

خلال معسكر الإمارات، سيخوض الأخضر خمس مباريات ودية أمام مقدونيا (22 أكتوبر)، ألبانيا (26 أكتوبر)، هندوراس (30 أكتوبر)، أيسلندا (6 نوفمبر)، وأخيرًا بنما (10 نوفمبر).

مطلب بتعيين رامون دياز لقيادة السعودية في مونديال قطر

ستقام الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي في أيام 15 و16 من أكتوبر الجاري، وسيتوقف بعدها، على أن يعود من جديد في 15 من ديسمبر المقبل.

هذا التوقف عارضه عدد من الإعلاميين، كونه سيستمر لمدة شهرين كاملين، لكن الدويش يرى أن تعاقد اتحاد القدم مع دياز سيحل هذه المشكلة.

الإعلامي الرياضي أوضح أنه بما أن قائمة الأخضر في معسكر أبو ظبي تضم 13 لاعبًا هلاليًا، فإن هذا سيجعل مهمة دياز مع السعودية في المونديال أسهل، ولن يحتاج لتوقف طويل للدوري كما فعل رينارد.

وكتب الدويش، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "طالما لدى الهلال هذا العدد من اللاعبين المؤهلين لتمثيل الكرة السعودية في مونديال قطر 2022 فلماذا لا يذهبون بمدربهم؟، الاحتياط يختارهم رامون دياز من الفرق الأخرى .. لن نحتاج لإيقاف الدوري كل هذه المدة الطويلة".

حديث الدويش يأتي ضمن سلسلة من تهكم عدد من الإعلاميين على استدعاء 13 لاعبًا من الهلال في القائمة، دون النظر لبعض الأسماء في الفرق الأخرى، التي يرون أنهم أحق بالانضمام ممن تم استدعاؤهم.

يذكر أن السعودية تقع في المجموعة الثالثة بمونديال قطر، والتي تضم الأرجنتين، بولندا والمكسيك.

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