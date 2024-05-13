الحل الأخير في أزمة روكي.. نجم مانشستر يونايتد المنبوذ ينقذ برشلونة!

لاعب مانشستر يونايتد كلمة سر برشلونة في حل أزمة روكي...

تحاول إدارة برشلونة، على أن تجد حلًا في أزمتها مع فيتور روكي، لاعب الفريق الذي طالب وكيل أعماله برحيل اللاعب عن صفوف البلوجرانا، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ومنذ وصول اللاعب البرازيلي، إلى صفوف الفريق الكتالوني من أتلتيكو بارانينسي البرازيلي، لم ينجح في إثبات نفسه كلاعب أساسي، بالإضافة إلى أن التقارير الصحفية تشير إلى أن تشافي، غير مقتنع بقدرات اللاعب.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى رغبة برشلونة، في خروج روكي على سبيل الإعارة وهذا ما رفضه اللاعب ووكيل أعماله، ومطالبتهم بالرحيل عن الفريق الكتالوني بشكل نهائي.

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ووفقًا لما ذكرته إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة، تفكر في حل الأزمة عن طريق صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد، بين روكي وماسون جرينوود، لاعب الشياطين الحمر والمعار إلى خيتافي حاليًا.

ويقدم جرينوود، مستويات مميزة مع خيتافي، وبالرغم من تلك المستويات فإن عودته إلى مانشستر يونايتد، ستكون صعبة بسبب قضية الاعتداء على صديقته حتى بعد اسقاط الاتهامات الموجهة إليه.

وأشار التقرير إلى أن إدارة برشلونة، تسعى لإقناع مانشستر يونايتد، بصفقة تبادلية، في ظل تمسك الشياطين الحمر في بيع جرينوود بشكل نهائي في الانتقالات الصيفية القادمة.