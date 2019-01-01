الحلافي: النصر سيفوز على السد بجماهيره

هل يحقق النصر فوزًا مريحًا على السد؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

طلب عبد الرحمن الحلافي، المشرف العام على فريق كرة القدم بنادي النصر، جماهير ناديه، بضرورة الحضور والمساندة، في مباراة السد القطري.

النصر سيواجه السد مساء اليوم الأثنين، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، على ملعب الملك فهد الدولي، بالعاصمة السعودية الرياض.

الحلافي قال خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "النصر صاحب الشعبية الجارفة، التي كانت دائما لها النصيب الأكبر في تحقيق إنجازات العالمي، ونريد الليلة أن يكونوا كذلك".

المشرف العام على فريق النصر تابع: "يجب الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، والنصر سيظل عملاقًا وكبيرًا بمدرجه أولًا ثم رجاله".

عبد الرحمن الحلافي أردف: "النصر سيفوز على السد بسبعين ألف متفرج، وليس 11 لاعبًا فقط".

واختتم الحلافي تصريحاته موجهًا رسالة لجماهير النصر، حيث قال: "هذا فريقكم، وهذه خطوة تاريخية، ادعموه وساندوه، على الإدارة واجبات نفذتها، وعلى اللاعبين واجبات سينفذونها، وننتظر الجمهور ليقوم بواجباته، وهم لا يحتاجون دعوة، هذه مدرجاتهم التي قادوا النصر فيها سابقاً للعالمية".

ويسعى النصر لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب التي ستقام مساء اليوم في الرياض، قبل مباراة العودة التي ستقام في قطر.