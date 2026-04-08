الحكم ساندر فان دير إيك سئم تمامًا من لاعبٍ مزعجٍ واحد في أياكس: «أبعدوه عنه!»

قدّمت لقطات ESPN نظرة فريدة على دور الحكم ساندر فان دير إيك خلال مباراة أياكس – إف سي تفينتي (1-2). ويظهر كيف دخل الحكم في نقاش مع أحد لاعبي أصحاب الأرض، ليقوم أيضاً بإبعاده عدة مرات.

وبالنسبة لأياكس، كانت أمسية محبِطة في ملعب يوهان كرويف أرينا. فقد بدا الفريق في فترات عاجزاً أمام إف سي تفينتي، الذي استعاد بفوزه المركز الرابع في الدوري الهولندي. وارتفعت حدة الإحباط لدى لاعبي أمستردام، وهو ما تجلّى في عدة مواجهات مع فان دير إيك.

في البداية، توجّه شون ستور إلى الحكم. “إنها رياضة للرجال يا حكم”، صاح ستور في وجهه بعد قرار مثير للجدل. “بالتأكيد، أنا أُطلق الصافرة أيضاً في مباريات الرجال”، ردّ فان دير إيك ببرود.

وبعد وقت قصير، اندفع ميكا غودتس نحوه أيضاً، لكنه طُلب منه فوراً الحفاظ على مسافة. “ماذا، ابتعد؟”، ردّ غودتس بإحباط. وبعد ذلك بقليل، قرر فان دير إيك استدعاء القائد يوري باس. “يمكننا أن نتحدث معاً. أبقه بعيداً، ميكا”، كانت رسالة الحكم الواضحة.

ومع ذلك، لم يمر وقت طويل حتى عاد غودتس للاحتجاج مجدداً. فالمهاجم مقتنع بأنه تعرّض لظلم. “إذا سألت مئة حكم، فسيُطلق الصفير مئة مرة. أنت تعرف ذلك”، أوضح فان دير إيك للجناح الأيسر لأياكس.

وعندما واصل غودتس الإصرار، بدا فان دير إيك منزعجاً بشكل واضح. “ميكا، أنت تعرف ذلك. هذا مكتوب ببساطة في الكتاب، بالتأكيد. سأرسله إليك، إنه طويل جداً. 130 صفحة، 17 سطراً”، قال بسخرية.