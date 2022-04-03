"الحكم أراد مساعدة بنزيما لتسجيل هاتريك ضد سيلتا فيجو"

كشف لاعب سيلتا فيجو ياجو أسباس عن غضبه من القرارات التحكيمية في مباراة فريقه أمام ريال مدريد يوم أمس.

وكان الفريق الملكي قد استطاع تحقيق الفوز على أصحاب الأرض بنتيجة (2-1) في مباراة شهدت 3 ضربات جزاء لنادي العاصمة.

وتحدث أسباس بعد المباراة معبرًا عن استعجابه من بعض القرارات، كما ألمح أن حكم المباراة كان يريد أن يسجل كريم بنزيما هاتريك في اللقاء.

حيث قال أسباس: "الكرة الأولى والثانية هما ركلتي جزاء، لكن آخر واحدة من وجهة نظري لم تكن كذلك".

وواصل: "الشيء الوحيد المفقود هو صافرة أخرى لكي يسجل بنزيما هاتريك، بدا أنه ما يريده وما كان يبحث عنه".

وطلب مهاجم سيلتا من الحكم تفسيرًا للهدف غير المسموح به في الشوط الأول بسبب التسلل، حيث قد لغي الهدف من قبل تقنية الفار لتداخل أسباس في اللعبة مما حرم ألابا من إنقاذ الكرة.

وأضاف أسباس: "عندما سدد تياجو الكرة لاحظت أني كنت متسللًا، لكني استمريت في اللعبة لكي أضمن دخول الكرة للشباك، لكن ليس لي عيون خلفي كي أرى المدافع الذي بجانبي".

وأوضح: "أخبرته لاحقًا أنه إذا لمس ألابا الكرة وأعطاني إياها قبل أن تدخل المرمى، فسيكون ذلك هدفًا، مثل لعبة إيريك جارسيا في بطولة الأمم الأوروبية، إذا لمسها مرة أخرى فإنه يغير اللعب، لكنها مناقشات لا طائل منها".

وعن تقديم فريقه للأداء الجيد اختتم: "ما يهمني هو الفوز، وليس الاستحقاق، سأعود إلى المنزل بشكل سيئ، لقد لعبنا بشكل جيد لكننا سنغادر بدون نقاط".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يستعد لمواجهة نادي تشيلسي الإنجليزي في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا الأربعاء القادم.

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